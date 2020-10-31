Сб, 31.10.2020
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Путин внес законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором после ухода с поста президента

Владимир Путин.

ФОТО: SPUTNIK/VIA REUTERS

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования Совета Федерации РФ, пишет портал "Медуза".

В законопроекте предлагается разрешить бывшим президентам России, которые покинули этот пост досрочно или в связи с истечением срока полномочий, пожизненно занимать должность сенатора (это прописано в обновленной Конституции).

Чтобы стать сенатором, президент сможет один раз подать заявление, в течение трех месяцев после того, как покинул пост главы государства.

Бывший президент, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, может подать заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

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В документе указывается, что всего пожизненных сенаторов может быть не более семи.

В документе среди прочего сказано, что президент, ставший пожизненным сенатором, сохраняет за собой социальные и иные гарантии, установленные законом, например, право на неприкосновенность и ежемесячное пожизненное денежное содержание, пишет "Медуза".

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