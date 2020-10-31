Путин внес законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором после ухода с поста президента

В законопроекте предлагается разрешить бывшим президентам России, которые покинули этот пост досрочно или в связи с истечением срока полномочий, пожизненно занимать должность сенатора (это прописано в обновленной Конституции).

Чтобы стать сенатором, президент сможет один раз подать заявление, в течение трех месяцев после того, как покинул пост главы государства.

Бывший президент, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, может подать заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. 3

В документе указывается, что всего пожизненных сенаторов может быть не более семи.