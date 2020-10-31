Сб, 31.10.2020
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Американец к Хеллоуину украсил участок слишком реалистичными "трупами". К нему несколько раз приезжала полиция

ФОТО: Скриншот с youTube

Художник Стивен Новак из Далласа в преддверии Хеллоуина украсил свой участок декорациями, похожими на место жестокого убийства нескольких человек, пишет Esquire. 

"Окровавленные" манекены выглядят настолько реалистично, что напуганные соседи несколько раз обратились в полицию с просьбой проверить крыльцо Новака. 

Новак расположил на участке своего дома несколько кукол в человеческий рост: из головы одной торчит огромный кинжал, голову второй раздавило сейфом, третья лежит с бензопилой в спине, а четвертая оказалась в мусорном мешке.

Все это залито почти 76 литрами искусственной крови.

Сам Новак отметил, что каждый раз когда полиция наведывалась к нему в дом, стражи порядка оставались в восторге от идеи художника и ее реализации.

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