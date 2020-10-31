Американец к Хеллоуину украсил участок слишком реалистичными "трупами". К нему несколько раз приезжала полиция

"Окровавленные" манекены выглядят настолько реалистично, что напуганные соседи несколько раз обратились в полицию с просьбой проверить крыльцо Новака.

Новак расположил на участке своего дома несколько кукол в человеческий рост: из головы одной торчит огромный кинжал, голову второй раздавило сейфом, третья лежит с бензопилой в спине, а четвертая оказалась в мусорном мешке.

Все это залито почти 76 литрами искусственной крови. 2