Американец к Хеллоуину украсил участок слишком реалистичными "трупами". К нему несколько раз приезжала полиция

Художник Стивен Новак из Далласа в преддверии Хеллоуина украсил свой участок декорациями, похожими на место жестокого убийства нескольких человек, пишет Esquire.
"Окровавленные" манекены выглядят настолько реалистично, что напуганные соседи несколько раз обратились в полицию с просьбой проверить крыльцо Новака.
Новак расположил на участке своего дома несколько кукол в человеческий рост: из головы одной торчит огромный кинжал, голову второй раздавило сейфом, третья лежит с бензопилой в спине, а четвертая оказалась в мусорном мешке.
Все это залито почти 76 литрами искусственной крови.
Сам Новак отметил, что каждый раз когда полиция наведывалась к нему в дом, стражи порядка оставались в восторге от идеи художника и ее реализации.