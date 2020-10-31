Сб, 31.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер

Фото и видео ⟩ Жителей Елгавы напугал низколетящий воздушный шар. Пилот разъяснил ситуацию

скриншот видео с Twitter

ФОТО: Twitter/Silkans

В субботу, 31 октября, пользователи социальной сети Twitter активно делились видео и фотографиями воздушного шара, который очень низко летел над крышами домов и пытался совершить аварийную посадку. Портал Apollo связался с пилотом шара Vinnijs и выяснил, что инцидент произошел в рамках семинара по технике безопасности во время проверки пригодности к эксплуатации и что нет причин для беспокойства.

Порталу Apollo удалось связаться с пилотом воздушного шара, который сообщил, что полет проходил в рамках семинара по безопасности, во время которого был проведен технический осмотр.

"Если смотреть с земли, кажется, что воздушный шар летит очень близко к крышам, но с точки зрения пилота все в пределах нормы и полностью под контролем", - заверил очевидцев пилот.

Он также подтвердил, что аварийной посадки не было. Учитывая благоприятные погодные условия, Vinnijs приземлился в парке Райниса в Елгаве.

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