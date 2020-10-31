Фото и видео ⟩ Жителей Елгавы напугал низколетящий воздушный шар. Пилот разъяснил ситуацию

В субботу, 31 октября, пользователи социальной сети Twitter активно делились видео и фотографиями воздушного шара, который очень низко летел над крышами домов и пытался совершить аварийную посадку. Портал Apollo связался с пилотом шара Vinnijs и выяснил, что инцидент произошел в рамках семинара по технике безопасности во время проверки пригодности к эксплуатации и что нет причин для беспокойства.
Jelgavā tikko.. tas ir droši? pic.twitter.com/u1CL0252i4— Viktors Silkans (@Silkans) October 31, 2020
🇱🇻 Gaisa balons veica ārkārtas nosēšanos Raiņa parkā #Jelgava #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) October 31, 2020
📸 @latvianvlogger pic.twitter.com/k1N4004RlT
Порталу Apollo удалось связаться с пилотом воздушного шара, который сообщил, что полет проходил в рамках семинара по безопасности, во время которого был проведен технический осмотр.
"Если смотреть с земли, кажется, что воздушный шар летит очень близко к крышам, но с точки зрения пилота все в пределах нормы и полностью под контролем", - заверил очевидцев пилот.
Он также подтвердил, что аварийной посадки не было. Учитывая благоприятные погодные условия, Vinnijs приземлился в парке Райниса в Елгаве.