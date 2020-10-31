Фото и видео ⟩ Жителей Елгавы напугал низколетящий воздушный шар. Пилот разъяснил ситуацию

В субботу, 31 октября, пользователи социальной сети Twitter активно делились видео и фотографиями воздушного шара, который очень низко летел над крышами домов и пытался совершить аварийную посадку. Портал Apollo связался с пилотом шара Vinnijs и выяснил, что инцидент произошел в рамках семинара по технике безопасности во время проверки пригодности к эксплуатации и что нет причин для беспокойства.