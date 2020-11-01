Усик победил Чисору единогласным решением судей

Украинец в главном поединке победил Дерека Чисору единогласным решением судей со счётом: 117-112, 115-113, 115-113.

"Я думаю, мой бокс был хорош. Я успел понять, что такое супертяжёлый вес. Чисора большой, крепкий парень. Я ожидал такого поединка, но настраивался на большее сопротивление", - заявил Усик после боя.

Таким образом, Усик стал официальным претендентом на титул WBO в тяжёлом весе. Следующий бой он проведёт против победителя боя между чемпионом WBO, WBA, IBF, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым, который состоится 12 декабря в Лондоне.

Этот поединок стал вторым для 33-летнего украинца в тяжёлой весовой категории. В октябре 2019 года Усик побил Чазза Уизерспуна. С тех пор практически 13 месяцев украинец не проводил официальных боёв.