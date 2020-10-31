Локдаун в Англии, взрыв в Челябинске и первый случай гриппа. Все, что вы могли пропустить 31 октября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За прошедшие сутки выявлено 215 новых случаев Covid-19; два человека умерли.
- Университет Страдиня прекращает очные занятия: растет число студентов с Covid-19.
- Одна из последних жертв Covid-19 - учитель рижской средней школы. Ему было 44 года.
- В Челябинске у ковидной больницы взорвался кислородный баллон; есть погибшие.
- В Литве - более 1000 случаев Covid-19 за сутки, 8 человек умерли.
- У детей бессимптомный Covid-19 может быть чаще, чем считалось до этого.
- Футбольный клуб "Валмиера" отправился на карантин.
- Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 200 человек.
- Литва не исключает введения в стране всеобщего карантина.
- Борис Джонсон объявил о локдауне в Англии.
Другие события дня:
- В Латвии выявлен первый в этом сезоне случай гриппа.
- Путин внес законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором после ухода с поста президента.
- В Лионе у греческой церкви ранили священника. Это четвертое нападение во Франции за три дня.
- Угрозы министру Винькеле: полиция начала уголовный процесс.
- Землетрясения в Турции: погибли 28 человек. Людей продолжают искать под завалами.
- Умер актер Шон Коннери.
- Еврокомиссия хочет наказать Эстонию за взимание платы с пассажиров при пересечении границы.
- Беларусь ограничила въезд иностранцев в страну.
- В Плявниеках пара, возможно, хотела покончить с собой. Им помешали спасатели.
Немного легких новостей отвлечься:
- Ольга Серябкина тайно вышла замуж.
- Яна Брук вновь эпатировала публику. На этот раз в платье из медицинских масок.
- Американец к Хеллоуину украсил участок слишком реалистичными "трупами". К нему несколько раз приезжала полиция.
- В Чудском озере поймали угря-мутанта.
- В Тарту посторонний мужчина вломился в дом и заснул.