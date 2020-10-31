Вс, 1.11.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
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  • Локдаун в Англии, взрыв в Челябинске и первый случай гриппа. Все, что вы могли пропустить 31 октября

Локдаун в Англии, взрыв в Челябинске и первый случай гриппа. Все, что вы могли пропустить 31 октября

ФОТО: rus.tvnet.lv

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Коронавирус:

  • За прошедшие сутки выявлено 215 новых случаев Covid-19; два человека умерли.
  • Университет Страдиня прекращает очные занятия: растет число студентов с Covid-19.
  • Одна из последних жертв Covid-19 - учитель рижской средней школы. Ему было 44 года.
  • В Челябинске у ковидной больницы взорвался кислородный баллон; есть погибшие.
  • В Литве - более 1000 случаев Covid-19 за сутки, 8 человек умерли.
  • У детей бессимптомный Covid-19 может быть чаще, чем считалось до этого.
  • Футбольный клуб "Валмиера" отправился на карантин.
  • Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 200 человек.
  • Литва не исключает введения в стране всеобщего карантина.
  • Борис Джонсон объявил о локдауне в Англии.

Другие события дня:

  • В Латвии выявлен первый в этом сезоне случай гриппа.
  • Путин внес законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором после ухода с поста президента.
  • В Лионе у греческой церкви ранили священника. Это четвертое нападение во Франции за три дня.
  • Угрозы министру Винькеле: полиция начала уголовный процесс.
  • Землетрясения в Турции: погибли 28 человек. Людей продолжают искать под завалами.
  • Умер актер Шон Коннери.
  • Еврокомиссия хочет наказать Эстонию за взимание платы с пассажиров при пересечении границы.
  • Беларусь ограничила въезд иностранцев в страну.
  • В Плявниеках пара, возможно, хотела покончить с собой. Им помешали спасатели.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Ольга Серябкина тайно вышла замуж.
  • Яна Брук вновь эпатировала публику. На этот раз в платье из медицинских масок.
  • Американец к Хеллоуину украсил участок слишком реалистичными "трупами". К нему несколько раз приезжала полиция.
  • В Чудском озере поймали угря-мутанта.
  • В Тарту посторонний мужчина вломился в дом и заснул.

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