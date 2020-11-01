Кризис Covid-19: во многих странах ЕС система здравоохранения вот-вот рухнет

Ситуация в Литве день ото дня становится все более тревожной. В ответ на новые данные и тот факт, что государственная медицинская система не выдерживает нагрузки и вот-вот рухнет, президент Гитанас Науседа призвал общественность к ответственности. В то же время в коридорах соседнего правительства обсуждается введение общенационального карантина.

"Я бы точно не исключал вероятности, что нам придется объявить государственный карантин. Все меньше и меньше муниципалитетов находится в желтой или зеленой зоне. Ситуация приближается к критической", - предупреждает министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Десятки тысяч новых случаев заражения в день - новости, поступающие ежедневно из Бельгии, Чехии, Франции, Германии и других европейских стран в течение последней недели. Полное или частичное закрытие экономики, сведение к минимуму количество собраний и ограничение числа их участников - такие строгие ограничения, направленные на прекращение распространения болезни, теперь стали обычным явлением во многих частях Европейского Союза. Все дошло до такой степени, что во многих местах, для того чтобы покинуть местожительства, нужно предоставлять правоохранительным органам специально разрешение.

Новый рекорд в Испании - 25 500 случаев заражения за день, общее число инфицированных составило 1,18 миллиона.

Тем не менее, прошлой ночью в Барселоне произошли самые серьезные на сегодняшний день беспорядки в знак протеста против закрытия баров, ресторанов и других предприятий. Во многих местах происходили столкновения с полицией.

Со следующей недели в столице Греции Афинах и нескольких других крупных городах на месяц закроются рестораны, кафе, кинотеатры, музеи и тренажерные залы. Тем временем в Боснии система здравоохранения уже рушится.

"Мы должны продолжать оказывать медицинские услуги пациентам, не относящимся к Covid-19. Мы были вынуждены открыть новый отдел, но сейчас он переполнен. У нас много зараженных врачей, катастрофически не хватает медицинского персонала, инфектологов. Система здравоохранения еле держится на плаву", - говорит Абдул Мустар, генеральный директор боснийской больницы.