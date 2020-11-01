Столичный департамент образования будет принимать анонимные сообщения о ситуации с Covid-19 в школах

2 ноября, при департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы будет работать телефон и адрес электронной почты для анонимных сообщений о ситуации с Covid-19 в учреждениях образования, сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента Марис Крастиньш.