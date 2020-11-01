В Рижской думе будут принимать анонимные сообщения о ситуации с Covid-19 в школах

Он отметил, что это будет еще один способ, как обеспечить соблюдение эпидемиологических требований и уменьшить распространение Covid-19.

По телефону департамента 67026816 или электронной почте covidiksd@riga.lv могут анонимно обращаться родители, педагоги или технические работники, которые заметили несоблюдение эпидемиологических требований в учреждениях образования. Департамент полученную информацию рассмотрит и в случае необходимости примет меры.