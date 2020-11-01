На выборах в Грузии побеждает правящая партия, оппозиция готовит митинг

На выборах в однопалатный парламент Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Это следует из предварительных результатов, опубликованных Центральной избирательной комиссией в ночь на воскресенье, 1 ноября, после подсчета 63 процента бюллетеней, пишет DW. По оценке ЦИК, она набрала около 49 процента голосов избирателей.
Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" пока получает 26,35%. Пять партий и два блока проходят в парламент.
Грузинская оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Лидеры оппозиционных партий намерены просить международных наблюдателей не признавать парламентские выборы легитимными.
Оппозиционные лидеры, собравшиеся в штабе мажоритарного кандидата Ники Мелия, призвали граждан собраться в воскресенье, 1 ноября, в 16:00 на проспекте Руставели.
"Это были не выборы, это была война! И мы не проигрывали эту войну!" - передает BBC слова Мелия.