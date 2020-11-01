На выборах в Грузии побеждает правящая партия, оппозиция готовит митинг

На выборах в однопалатный парламент Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Это следует из предварительных результатов, опубликованных Центральной избирательной комиссией в ночь на воскресенье, 1 ноября, после подсчета 63 процента бюллетеней, пишет DW. По оценке ЦИК, она набрала около 49 процента голосов избирателей.