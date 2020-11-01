Звездные страсти ⟩ Дава и Бузова помирились, а Прилучный и Карпович расстались?

Что там у Павла Прилучного?

На этой неделе журналисты выяснили, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович якобы расстались. Появились слухи о том, что Павел осознал свою ошибку и намерен вернуться к бывшей супруге Агате Муцениеце.

Некоторые издания даже обратились к менеджеру Агаты, чтобы выяснить так ли это. Оказалось, что актриса ничего не знает о намерениях Павла и погружена в работу.

Как пишет издание "Комсомольская правда" "расстающихся" Мирославу и Павла заметили вместе на улице. Пара вместе совершала покупки. Влюбленные покупали продукты после спектакля "Косметика врага", в котором участвуют совместно и даже демонстрировали обоюдную страсть. После они отправились в особняк Прилучного в подмосковном поселке. Об этом пишет Super.ru.

Вероятно поводом для новых слухов стало то, что Павел разместил фото с дочерью Кинчева Верой, а Карпович поделилась размышлениями на личной странице в Instagram, назвав себя "разлучницей года".

"Не дождетесь: Прилучный и Карпович все еще вместе", ""Расставшихся" Прилучного и Карпович застали за совместными покупками", "Похудела до 46 килограммов: переживания о Прилучном истощили Карпович", - так писали о звездах на этой неделе.

Также в СМИ появилась информация, что якобы друзья Мирославы переживают за ее здоровье: актриса сильно похудела на фоне переживаний из-за отношений с Павлом Прилучным.

В любом случае, мы продолжаем следить за развитием событий?

Что происходит у Давида Манукяна и Ольги Бузовой?

Несколько недель ходили слухи о том, что пара расстается, но все-таки это не произошло. Давид и Ольга поделились трогательными снимками вместе.

Но желтая пресса утверждает, что у пары и правда были проблемы, а Дава даже собирал чемодан.

"Они действительно были на волоске от расставания, в одно утро, еще летом, он даже собрал чемодан и съехал от Оли со слезами, и они жили отдельно некоторое время. К счастью, у них двоих нашлось мудрости, чтобы найти компромиссы и снова быть счастливыми", - передают слова близкого к Ольге портал Popcake.ru.

Согласно слухам споры у влюбленных возникают из-за занятости друг друга. И у Ольги и у Давы очень насыщенный рабочий график. Это и создает проблему для отношений.

Надеемся, что Манукян и Бузова найдут время для совместного отпуска, а мы об этом обязательно напишем!