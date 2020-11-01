Вс, 1.11.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двух и ранил пятерых прохожих

ФОТО: AP

Как сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на полицию, молодой мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на людей на улице вечером 31 октября. 

Уже ночью по подозрению в совершении этого преступления был задержаны мужчина примерно 25 лет. Однако местным жителям все равно рекомендовано оставаться дома, расследование продолжается.

О мотивах нападавшего не сообщается. Нападение произошло у здания Национального собрания Канады рано утром 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в субботу, 31 октября, в Лионе возле греческой православной церкви, неизвестный открыл огонь. Ранения получил православный священник. Преступнику удалось скрыться от полиции.

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