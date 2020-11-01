В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двух и ранил пятерых прохожих

Как сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на полицию, молодой мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на людей на улице вечером 31 октября.
Уже ночью по подозрению в совершении этого преступления был задержаны мужчина примерно 25 лет. Однако местным жителям все равно рекомендовано оставаться дома, расследование продолжается.
О мотивах нападавшего не сообщается. Нападение произошло у здания Национального собрания Канады рано утром 1 ноября.
Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK— ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020
Ранее сообщалось, что в субботу, 31 октября, в Лионе возле греческой православной церкви, неизвестный открыл огонь. Ранения получил православный священник. Преступнику удалось скрыться от полиции.