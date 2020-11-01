Исполнители трека "Пчеловод" впервые стали родителями

Поклонники поздравили счастливых родителей и пожелали здоровья малышу.

"Идем рожать", - написал Виктор под роликом из роддома.







Первую известность в Сети ребята приобрели после релиза песни "Под фонарем".

В 2016 году Виктор переехал из родного города в Москву и уже там создал блог на YouTube под названием "Провинция в столице". Вскоре из-за неимения свободного времени бросил это занятие.

Дарью зрители впервые увидели на канале ее супруга (она вела рубрику о красоте). Это было еще до начала их совместной музыкальной карьеры.

Видео на трек "Под фонарем" снималось в Барселоне, а сама композиция попала во все российские хит-парады и держалась там не один день.

В 2019 году артистов номинировали на премию RU.TV в категории "Мощный старт".

Далее были хиты "Полицай", "Молодым", "Болею", "Химия", "Эликсир", "Давай замутим", Power Bank, "Яблочный сироп" с DJ Loyza, "Фиолетово" с Kavabanga Depo Kolibri, "Супермодель" с VSEGDA17.

В июле 2019 года свет увидела сольная композиция "Пчеловод". Она буквально "взорвала" Сеть и стала вирусной.