Вс, 1.11.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

Тимати обвинил артистов в накрутке

Тимати

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Новый трек Тимати занял первое место на iTunes, но артист решил ввязаться в новый конфликт - он обвинил других исполнителей в накрутке.

ФОТО: instagram.com/timatiofficial


Новый трек Тимати Rolls Royce занял первое место в Apple Music. Однако рэпер обрушился по поводу топа на других артистов.

"Интересно, артисты, которые гордятся первыми местами в iTunes в день релиза, знают, что они номер один только на этой платформе и нигде больше?"   - написал он в сторис.

Артист также указал, что топ можно купить за 20 тысяч рублей (215 евро).
 

ФОТО: instagram.com/timatiofficial



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что премьера клипа состоялась 30 октября. На данный моменту видео уже 4,4 миллиона просмотров.

Видео: Джиган, Тимати, Крид - Rolls Royce

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