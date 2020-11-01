Тимати обвинил артистов в накрутке

Новый трек Тимати занял первое место на iTunes, но артист решил ввязаться в новый конфликт - он обвинил других исполнителей в накрутке.
Новый трек Тимати Rolls Royce занял первое место в Apple Music. Однако рэпер обрушился по поводу топа на других артистов.
"Интересно, артисты, которые гордятся первыми местами в iTunes в день релиза, знают, что они номер один только на этой платформе и нигде больше?" - написал он в сторис.
Артист также указал, что топ можно купить за 20 тысяч рублей (215 евро).
Напомним, что премьера клипа состоялась 30 октября. На данный моменту видео уже 4,4 миллиона просмотров.
Видео: Джиган, Тимати, Крид - Rolls Royce