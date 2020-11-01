Тимати обвинил артистов в накрутке



Новый трек Тимати Rolls Royce занял первое место в Apple Music. Однако рэпер обрушился по поводу топа на других артистов.



"Интересно, артисты, которые гордятся первыми местами в iTunes в день релиза, знают, что они номер один только на этой платформе и нигде больше?" - написал он в сторис.