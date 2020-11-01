Вс, 1.11.2020
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Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

ВИДЕО ⟩ Гассиев дебютировал в тяжёлой весовой категории с победы нокаутом

Мурат Гассиев

ФОТО: twitter.com

В субботу, 31 октября, экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев успешно дебютировал в тяжёлой категории.

Для Гассиева этот бой стал первым с 2018 года, когда в финале Всемирной боксёрской суперсерии он проиграл украинцу Александру Усику.

На вечере бокса в Сочи российский боксёр Мурат Гассиев дебютировал в тяжёлой весовой категории с победы техническим нокаутом в первом раунде над 43-летним албанцем Нури Сефери из Албании.

Бой завершился спустя 1 минуту 47 секунд после начала.

В активе 27-летнего Гассиева 27 побед на профессиональном ринге (20 нокаутом) при одном поражении. Нури Сефери по прозвищу "Албанский Тайсон" на профессиональном ринге провёл 51 бой, одержав 41 победу.

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