ВИДЕО ⟩ Гассиев дебютировал в тяжёлой весовой категории с победы нокаутом

В субботу, 31 октября, экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев успешно дебютировал в тяжёлой категории.
Для Гассиева этот бой стал первым с 2018 года, когда в финале Всемирной боксёрской суперсерии он проиграл украинцу Александру Усику.
На вечере бокса в Сочи российский боксёр Мурат Гассиев дебютировал в тяжёлой весовой категории с победы техническим нокаутом в первом раунде над 43-летним албанцем Нури Сефери из Албании.
Бой завершился спустя 1 минуту 47 секунд после начала.
В активе 27-летнего Гассиева 27 побед на профессиональном ринге (20 нокаутом) при одном поражении. Нури Сефери по прозвищу "Албанский Тайсон" на профессиональном ринге провёл 51 бой, одержав 41 победу.