Вс, 1.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

ВИДЕО ⟩ Чисора после боя угостил Усика и его команду бургерами

ФОТО: скриншот видео

Британский боксёр Дерек Чисора после поражения от украинца Александра Усика пришёл к нему в раздевалку, чтобы угостить бургерами.

Чисора сперва попросил Усика оставить автограф на перчатках, а затем раздал бургеры всей команде украинца. После этого боксёры вместе устроили перекус.

Поединок Усик - Чисора стал главным событием вечера бокса, который прошёл 31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).

Таким образом, Усик, который победил во всех своих 18 поединках, стал обязательным претендентом на титул WBO в тяжёлом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа.

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