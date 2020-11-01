ВИДЕО ⟩ Чисора после боя угостил Усика и его команду бургерами

Британский боксёр Дерек Чисора после поражения от украинца Александра Усика пришёл к нему в раздевалку, чтобы угостить бургерами.
Чисора сперва попросил Усика оставить автограф на перчатках, а затем раздал бургеры всей команде украинца. После этого боксёры вместе устроили перекус.
Поединок Усик - Чисора стал главным событием вечера бокса, который прошёл 31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).
Таким образом, Усик, который победил во всех своих 18 поединках, стал обязательным претендентом на титул WBO в тяжёлом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа.