Вс, 1.11.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер

В Эстонии избежавший смертной казни преступник может выйти на свободу

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

На следующей неделе Тартуский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению за убийства и другие тяжкие преступления Олега Пятницкого (61). В конце прошлого года Пятницкому отказала в помиловании президент Керсти Кальюлайд, пишет Rus.postimees.

Как подтвердили Rus.ERR в пресс-службе суда, ходатайство об УДО будет рассмотрено 5 ноября.

К настоящему времени Олег Пятницкий провел за решеткой 37 лет, а согласно законодательству, приговоренного к пожизненному заключению можно освободить, если он отсидел не менее 30 лет.

Прежде судебная система Эстонии Пятницкому в условно-досрочном освобождении отказывала.

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