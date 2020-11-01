За сутки в Литве - 895 новых случаев Covid-19; в Эстонии - в 10 раз меньше

В Литве в субботу, 30 ноября, выявлено 895 новых случаев Covid-19, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения. В Эстонии новых случаев инфицирования 80.
Эстония
С начала пандемии заражение Covid-19 в Эстонии было диагностировано у 4985 человек.
За прошедшие сутки в Эстонии проведено 1200 анализов на Covid-19. С начала пандемии в Эстонии было проведено 263 754 анализа на "Covid-19".
В больницах Эстонии лечение проходят 43 пациента с Covid-19, двое из них находятся на искусственной вентиляции легких, в отделениях интенсивной терапии находится четыре пациента.
По данным департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в стране составляет 68,25 случая на 100 тыс. человек.
Литва
В Литве в субботу выявлено 895 новых случаев Covid-19, умер один инфицированный человек, сообщил в воскресенье Литовский национальный центр общественного здоровья.
На сегодняшний день от Covid-19 в Литве скончались 166 человек, а еще 57 инфицированных умерли по другим причинам.