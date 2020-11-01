За сутки в Литве - 895 новых случаев Covid-19; в Эстонии - в 10 раз меньше

Эстония

С начала пандемии заражение Covid-19 в Эстонии было диагностировано у 4985 человек.

За прошедшие сутки в Эстонии проведено 1200 анализов на Covid-19. С начала пандемии в Эстонии было проведено 263 754 анализа на "Covid-19".

На сегодняшний день от Covid-19 в Эстонии скончались 73 человека.

В больницах Эстонии лечение проходят 43 пациента с Covid-19, двое из них находятся на искусственной вентиляции легких, в отделениях интенсивной терапии находится четыре пациента.

По данным департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в стране составляет 68,25 случая на 100 тыс. человек.

Литва

В Литве в субботу выявлено 895 новых случаев Covid-19, умер один инфицированный человек, сообщил в воскресенье Литовский национальный центр общественного здоровья.

С начала пандемии заражение Covid-19 в Литве было диагностировано у 15 719 человек, а выздоровление подтверждено у 4883 человек.