SPKC призывает пассажиров рейса Айнажи - Туя - Рига следить за здоровьем

Латвиец, у которого позже был констатирован Covid-19, ехал в автобусе Айнажи - Туя - Рига 24, 25 и 27 октября, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всех пассажиров, которые ехали в указанные дни по данному маршруту, просят следить за своим здоровьем и в случае появления симптомов респираторного заболевания обращаться к врачу.
Напомним, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 242 новых случая Covid-19, доля положительных результатов анализа достигла 6,2%. Умерли трое инфицированных в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.