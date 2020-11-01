Вс, 1.11.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

SPKC призывает пассажиров рейса Айнажи - Туя - Рига следить за здоровьем

Ļoti svarīgs pārbaudes darba rīks - termometrs

ФОТО: TVNET

Латвиец, у которого позже был констатирован Covid-19, ехал в автобусе Айнажи - Туя - Рига 24, 25 и 27 октября, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Всех пассажиров, которые ехали в указанные дни по данному маршруту, просят следить за своим здоровьем и в случае появления симптомов респираторного заболевания обращаться к врачу.

Напомним, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 242 новых случая Covid-19, доля положительных результатов анализа достигла 6,2%. Умерли трое инфицированных в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.

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