SPKC призывает пассажиров рейса Айнажи - Туя - Рига следить за здоровьем

Всех пассажиров, которые ехали в указанные дни по данному маршруту, просят следить за своим здоровьем и в случае появления симптомов респираторного заболевания обращаться к врачу.

Напомним, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 242 новых случая Covid-19, доля положительных результатов анализа достигла 6,2%. Умерли трое инфицированных в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.