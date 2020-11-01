Можно ли контактному лицу покидать дом? Мать ребенка с Covid-19 получила противоречивые ответы

История этой семьи очень похожа на многие другие. Незадолго до осенних каникул в письме по e-klase пришло сообщение о том, что среди одноклассников обнаружен носитель коронавируса.

"Во время недели каникул мы получили известие о том, что класс помещен на карантин, потому что один из детей инфицирован вирусом Covid-19. Для душевного спокойствия мы записались на тест. В четверг мы прошли тест, в пятницу - получили новость о том, что у нашего ребенка Covid-19.

Спустя три дня мне позвонили из SPKC. Мы поговорили о том, в контакте ли ребенок, и меня определили контактным лицом.

В SPKC мне разъяснили, какие ограничения следует соблюдать - нельзя ходить в общественные места, но можно выйти на свежий воздух", 10

- рассказала мать ребенка с положительным тестом на Covid-19.

Спустя еще три дня последовал звонок от сотрудника Инспекции здравоохранения. Именно инспекция следит за соблюдением правил карантина. Человек, находящийся на карантине, не должен выходить из дома. Маму также спросили, все ли ей понятно о ней самой как о контактном лице.

"Да, она поняла, что я - контактное лицо. И я переспросила ее еще раз, ведь информацию я получила от эпидемиолога SPKC, где мне сказали, что как контактное лицо я не должна посещать общественные места, но могу выйти на свежий воздух, что я и делала в течение этих четырех дней. На что представитель Инспекции здравоохранения мне ответила:

"Нет-нет, ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на улицу, потому что у вас в семье есть больной". 10

Тогда я задумалась, неужели контактные лица делятся еще на две группы? Те, которые хоть раз контактировали, и те, у кого в семье есть больной. Потому что, согласно общедоступной информации, контактное лицо - это контактное лицо, это один статус. И на улицу, на свежий воздух выйти можно. Да, вся семья сдавала тест, у всех, кроме ребенка, он отрицательный", - поделилась женщина в беседе с LTV.

В Инспекции здравоохранения эту ситуацию назвали ошибкой в коммуникации. Там отметили, что в день обзваниваются не менее 250 больных коронавирусом и могут возникать недопонимания. Проанализировать этот звонок не представляется возможным, так как разговоры не записываются. Однако в инспекции также полностью согласны с тем, что мать как контактное лицо может выйти на улицу.

"Правила Кабинета министров позволяют выходить на улицу, не подвергая опасности других людей", - подтвердила руководитель юридического отдела Инспекции здравоохранения Лаура Шаберте. 10

Женщина также выразила сомнения, сможет ли такой звонок вообще объективно проверить соблюдение карантина: "Это так комично. Если бы я была злостным нарушителем карантина, где бы я ни была, я бы, конечно, подтвердила, что я дома".

В инспекции же считают, что и по телефону можно удостовериться в том, что правила соблюдаются.

Если вы контактное лицо! Напомним, по закону, контактное лицо должно находиться дома и по возможности избегать контактов с другими людьми. Нельзя идти на работу, в школу или в общественные места. Также запрещено принимать гостей. Однако можно пойти в магазин или аптеку, если других способов договориться о доставке товара нет. Можно выйти на прогулку, не подвергая опасности окружающих.