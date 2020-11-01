Угрозы девушке противника и попытка удара ногой: бой между Зутисом и Смирновым превратился в фарс

Зутис и Смирнов в эту субботу встретились на ринге во второй раз. В первом поединке в 2018 году победу одержал Зутис.

Несмотря на то, что этот бой был объявлен главным событием LNK Fight Night 17, эта дуэль впоследствии была классифицирована как неофициальная.

Поединок должен был состоять из четырёх раундов, но из-за несдержанности обоих соперников он завершился в третьем раунде без результата и судейского решения.

В третьем раунде боксёры несколько раз сошлись в клинче, используя в том числе и запрещённые приемы. В одном из эпизодов Зутис повалил Смирнова и попытался ударить его ногой, однако противник перехватил её.

Портал sportacentrs.com сообщает, что поединок закончился без победителя, так как оба участника были дисквалифицированы.

После того, как бой закончился, Зутис отметился красноречивой фразой, крича через весь ринг о том, что он использует девушку Смирнова в сексуальных целях.