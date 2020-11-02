Футбол с Владимиром Ивановым: Крик отчаяния "Тукумса", грустное совершеннолетие Бекса, у "Елгавы" - день открытых ворот

Четыре матча 24-го тура "Вирслиги" - это аж 20 забитых мячей, причем в трех случаях победителями выходили гости, это подтверждение класса лидеров первенства "Риги" и РФШ, которые как будто затаились перед решающей игрой сезона, когда они сойдутся лицом к лицу 22 ноября, это "дни открытых ворот" у "Елгавы" и "Метты", на двоих пропустившись десяточку, это заявка на спасение от "Тукумса", одержавшего вторую победу кряду. Кстати, а почему в туре было только четыре игры?
Так вот, у руководства "Вирслиги", по идее, сейчас должна болеть голова не о том, как организовать награждение победителей и призеров чемпионата Латвии по футболу, как все провести, хотя и это очень важно, а о том, как вообще все закончить в срок. А сделать это будет очень и очень сложно.
Вот почему очередной тур латвийского первенства оказался "обрезанным" - матч в Лиепае с участием курземцев и "Валмиеры" был отменен. В ближайшее время руководство лиги должно принять решение - когда проводить эту встречу, пытаясь впихнуть ее в ноябрьский календарь. Но уже сейчас понятно, что в первой половине месяца этого не произойдет.
Зато остальные четыре матча прошли по плану, три из которых не принесли никаких сюрпризов. Например, лидеры первенства дружно одержали по очередной победе, а значит девятиочковый отрыв "Риги" от РФШ сохраняется (66 очков против 57-ми).
Команда РФШ в Даугавпилсе "на малых оборотах" без прикладывания максимальных усилий в третий раз в сезоне переиграла "Даугавпилс", вновь обойдясь без своих лидеров, травмированных Дарко Лемаича и Александра Соловьева, на этот раз взяв верх со счетом - 2:1. Причем уже к 21-й минуте рижане провели две результативные атаки, воспользовавшись безобразной игрой защитников двинчан (счет в матче уже на 15-й минуте открыл нигериец Оффор, свой десятый мяч в сезоне забив с близкого расстояния в ворота своей бывшей команды, а еще через шесть минут результат удвоил Томаш Шимкович).
Особенно у своих ворот чудили два темнокожих защитника хозяев поля, допуская порой детские ошибки. И даже гол под самый конец первого тайма Станислава Ничепоренко не мог изменить характер противостояния - РФШ полностью контролировала ситуацию и спокойно довела игру до победного конца, под занавес встречи пару раз серьезно проверив реакцию 17-летнего голкипера "Даугавпилса" Никиты Шаранина.
Третий раз в сезоне, а если брать четвертьфинал Кубка Латвии, то и четвертый, "Рига" в 2020-м смогла одолеть "Метту". На стадионе "Сконто" покуражились два Стефана - в самом начале матча счет открыл Панич, а затем первую скрипку сыграл Милошевич, оформивший дубль. Под занавес встречи Педринью и Роджер довершили разгром - 5:1.
В принципе, "Метта", переживающая осенью глубокий кризис, ничего толкового у ворот Роберта Озолса за все 90 минут так ничего и не смогла создать, если не считать несчастный случай в середине второго тайма, когда после удара Раймонда Кроллиса (этот футболист из латвийских по-прежнему лучший в списке бомбардиров с десятью голами, занимая место в топ-10) мяч в свои ворота срезал Элвис Стуглис.
В общем, и здесь все завершилось закономерно. Остается пожалеть разве что голкипера "Метты" Яниса Бекса, который в день игры отметил свое 18-летие. Кажется, его он запомнит надолго... Кстати, это была единственная игра из воскресных, которая завершилась в пользу хозяев поля, так как в остальных парадом командовали гости.
Все то же самое, кстати, можно сказать о противостоянии "Елгавы" и "Вентсписла" - еще одна встреча этих соперников и третья победа "желто-синих", которые на стадионе Олимпийского центра "Земгале" повторили результат второго круга - 5:0 (в составе победителей еще один дубль оформил Евгений Козлов). В этой игре все решилось за какие-то восемь минут второго тайма, когда при счете 2:0 в пользу гостей мяч трижды побывал в воротах Владислава Куракина. У "Елгавы" - день открытых ворот, по другому и не скажешь.
Но самая громкая сенсация в этом туре произошла в Слоке, где вошедший во вкус дебютант "Вирслиги" "Тукумс" впервые в сезоне одержал две победы кряду. Теперь со счетом 4:2 аутсайдер первенства переиграл "Спартак" (тут стоит лишний раз напомнить, что свое первое очко в "Вирслиге" футболисты "Тукумса" заработали как раз в Слоке еще в июле, сыграв со "Спартаком" вничью - 2:2).
Здесь больше, наверное, надо говорить даже не о том, что "Тукумс" вновь удивил, хотя в третьем круге игра команды Юргиса Калнса заслуживает всяческого уважения (в шести играх - 10 очков, а это три победы, ничья и лишь два поражения), сколько об оглушительном провале спартаковцев, которые, кажется, этот сезон просто-напросто доигрывают.
Более того, у "Тукумса" и с характером в тот день оказалось все в порядке, ведь вплоть до 69-й минуты юрмалчане были еще впереди (2:1). Однако последние 20 минут остались за аутсайдером.
Этот результат заставил вновь обратить внимание на самый низ турнирной таблицы - у "Метты", идущей по-прежнему на девятом месте, в активе остаются 16 очков, у "Тукумса" уже 14.
Значит ли это, что "Метта" стремительно приближается к своему краху и "Тукумс" может спастись от возвращения в первый дивизион? Я бы все-таки не спешил с выводами. Конечно, какая-то интрига тут есть и рижане на самом деле могут волноваться за свое будущее. Но давайте взглянем на календарь оставшихся туров "Вирслиги". Так вот, для "Метты" и "Тукумса" тут все выглядит ну очень пессимистично. И я даже не представляю, где они могут зацепить очки, даже одно. Судите сами: "Метта" до конца месяца сыграет с РФШ (дома), "Вентспилсом" (на выезде) и "Валмиерой" (дома), а "Тукумс" - с "Ригой" (дома), "Лиепаей" (на выезде) и РФШ (дома). Есть еще вопросы?