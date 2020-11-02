Футбол с Владимиром Ивановым: Крик отчаяния "Тукумса", грустное совершеннолетие Бекса, у "Елгавы" - день открытых ворот

В общем, и здесь все завершилось закономерно. Остается пожалеть разве что голкипера "Метты" Яниса Бекса, который в день игры отметил свое 18-летие. Кажется, его он запомнит надолго... Кстати, это была единственная игра из воскресных, которая завершилась в пользу хозяев поля, так как в остальных парадом командовали гости.

Все то же самое, кстати, можно сказать о противостоянии "Елгавы" и "Вентсписла" - еще одна встреча этих соперников и третья победа "желто-синих", которые на стадионе Олимпийского центра "Земгале" повторили результат второго круга - 5:0 (в составе победителей еще один дубль оформил Евгений Козлов). В этой игре все решилось за какие-то восемь минут второго тайма, когда при счете 2:0 в пользу гостей мяч трижды побывал в воротах Владислава Куракина. У "Елгавы" - день открытых ворот, по другому и не скажешь.

Но самая громкая сенсация в этом туре произошла в Слоке, где вошедший во вкус дебютант "Вирслиги" "Тукумс" впервые в сезоне одержал две победы кряду. Теперь со счетом 4:2 аутсайдер первенства переиграл "Спартак" (тут стоит лишний раз напомнить, что свое первое очко в "Вирслиге" футболисты "Тукумса" заработали как раз в Слоке еще в июле, сыграв со "Спартаком" вничью - 2:2).

Здесь больше, наверное, надо говорить даже не о том, что "Тукумс" вновь удивил, хотя в третьем круге игра команды Юргиса Калнса заслуживает всяческого уважения (в шести играх - 10 очков, а это три победы, ничья и лишь два поражения), сколько об оглушительном провале спартаковцев, которые, кажется, этот сезон просто-напросто доигрывают.

После этого поражения еврокубки для "Спартака" - уже закрытая тема однозначно.

Более того, у "Тукумса" и с характером в тот день оказалось все в порядке, ведь вплоть до 69-й минуты юрмалчане были еще впереди (2:1). Однако последние 20 минут остались за аутсайдером.

Этот результат заставил вновь обратить внимание на самый низ турнирной таблицы - у "Метты", идущей по-прежнему на девятом месте, в активе остаются 16 очков, у "Тукумса" уже 14.