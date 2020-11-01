Covid-19 ⟩ Рекордный октябрь: на него пришлось 69,6% случаев и 50% смертей с начала пандемии

В общей сложности Covid-19 в Латвии с начала пандемии выявлен у 6136 человек.

В октябре с диагнозом Covid-19 скончались 37 человек, что составляет половину всех смертей c Covid-19 в Латвии.

Как сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 242 новых случая Covid-19, доля положительных результатов анализа на наличие коронавируса достигла 6,2%.

Умерли три инфицированных Covid-19 человека в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.