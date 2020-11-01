"Динамо" проиграло восьмой раз подряд. На этот раз разгром в Екатеринбурге

Матч завершился со счётом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) в пользу "Автомобилиста". Шайбами в составе рижан отметились Кристап Зиле и Патрик Забусов.

Первый период не предвещал плохих новостей для "динамовцев". Команды обменялись голами и на перерыв ушли при ничейном счёте 1:1. Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Станислав Бочаров, который воспользовался ошибкой вратаря рижан Александра Лазушина. На 14-й минуте Зиле сравнял счёт.

Во втором периоде хозяева забросили в ворота "Динамо" четыре шайбы и сняли все вопросы о исходе противостояния. "Автомобилист" вывел вперёд Алексей Макеев, затем Бочаров удвоил преимущество хозяев. Вскоре Макеев забросил вторую шайбу, а за минуту до перерыва четвёртую шайбу в ворота рижан отправил Дэн Секстон.

В перерыве Лазушина в воротах сменил Эрик Витолс, но меньше чем через две минуты и ему пришлось доставать шайбу из сетки - гол на счету Брукса Мэйсека. Четыре минуты спустя Забусов сократил отставание в счёте, но последнее слово осталось за "Автомобилистом". Точку в матче поставил Макеев, который оформил хет-трик.

В данный момент "Динамо" с семью очками в 16 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Автомобилиста" 33 очков в 22 матчах и третье место на Востоке.

Далее рижан ожидает ещё один выездной матч - 3 ноября против казахстанского "Барыса".