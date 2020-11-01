242 случая Covid-19, три смерти и день памяти предков в Беларуси. Все, что вы могли пропустить 1 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За прошедшие сутки - 242 новых случая Covid-19; три человека умерли (в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет).
- Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 223 человек.
- Рекордный октябрь: на него пришлось 69,6% случаев и 50% смертей пациентов с Covid-19 с начала пандемии.
- Латвиец с Covid-19 ехал в автобусе Айнажи - Туя - Рига 24, 25 и 27 октября. Пассажиров призвали следить за здоровьем.
- В Рижской думе будут принимать анонимные сообщения о ситуации с Covid-19 в школах: 67026816 или covidiksd@riga.lv.
- Можно ли контактному лицу покидать дом? Мать ребенка с Covid-19 получила противоречивые ответы - и да, и нет. Это была ошибка Инспекции - контактному лицу выходить на прогулку МОЖНО.
- Напомним, контактному лицу нельзя идти на работу, в школу или в общественные места. Запрещено принимать гостей. Однако, можно пойти в магазин или аптеку, а также выйти на прогулку.
Другие события дня:
- Стрельба в воздух и вездеходы с пулеметами: так в Минске прошел "Марш против террора". Количество задержанных превысило 200 человек.
- В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двух и ранил пятерых прохожих.
- На выборах в Грузии побеждает правящая партия, оппозиция готовит митинг.
- В Берлине открыт новый аэропорт: его называют "кладбищем миллиардов". Его строительство длилось 14 лет.
- Rail Baltica разделит Ригу, в том числе Иманту и Золитуде. RB Rail и Министерство планы не меняют.
- В течение многих лет компания Rīgas ūdens знала, что ее счетчики показывают неверные данные.
- Начат сбор подписей за запрет интернет-казино в Латвии.
Богатый на события день в спорте:
- "Динамо" проиграло 8-й раз подряд. Матч завершился со счётом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) в пользу "Автомобилиста".
- Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей со счётом: 117-112, 115-113, 115-113. Чисора после боя угостил Усика и его команду бургерами.
- Мурат Гассиев успешно дебютировал в тяжёлой категории. Он победил техническим нокаутом Нури Сефери из Албании.
- Угрозы девушке противника и попытка бить ногой: поединок между Зутисом и Смирновым в Риге превратился в фарс.
Немного легких новостей отвлечься:
- Кети Топурия рассекретила свою беременность в новом клипе группы A'Studio.
- Фадеев защитил дочку ведущего Первого канала, выступавшую на шоу "Голос".
- Дмитрий Шепелев сообщил, что переболел Covid-19.
- Исполнители трека "Пчеловод" впервые стали родителями.
- Много кожи, кружева и необычная шляпка. Разглядываем наряды гостей пятого дня RFW: