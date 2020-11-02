Президентские выборы в США: финишная прямая. Кому достанется Белый дом?

Всего лишь за три дня до официальной даты голосования избирательные комиссии в США отчитались о новом рекорде: 91,6 млн. избирателей уже проголосовали досрочно или отправили по почте заполненные бюллетени.

Это почти 43% всех зарегистрированных избирателей в стране, или, если сравнивать эти цифры с выборами 2016 года, когда в США проголосовало 136,5 млн. человек, 67% от общей явки четырехлетней давности.

В 35 штатах и столичном округе Колумбия, по официальным данным, уже проголосовало более половины избирателей. Во Флориде, Джорджии и Северной Каролине к концу октября было подано более 70% избирательных бюллетеней. В Техасе эта цифра превысила 90%.

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Рекордную явку наблюдатели расценивают как еще одно свидетельство того, что в президентской гонке лидирует Джо Байден. На заочном или досрочном голосовании в последние месяцы действительно настаивали демократы, объясняя это тем, что в условиях пандемии это позволит избежать скопления людей на избирательных участках

О том, что бывший вице-президент США уверенно опережает своего конкурента, говорят и все без исключения социологические опросы: согласно данным, опубликованным за три дня до официальной даты голосования, Джо Байден опережает Дональда Трампа как минимум на 9%.

Статистические погрешности

В предвыборном штабе демократического кандидата, впрочем, эти цифры стараются не комментировать.

В выступлениях перед своими сторонниками Джо Байден неизменно упоминает о "синей волне" (официальный цвет Демократической партии), которая 3 ноября "сметет республиканцев", но политтехнологи демократов комментируют результаты опросов общественного мнения куда более осторожно.

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"Накануне выборов 2016 года все без исключения социологические службы предсказывали победу Хиллари Клинтон, опросы говорили о ее преимуществе в 3-5%, но победителем оказался все же Дональд Трамп, получивший тогда голоса даже в традиционно демократических штатах", - заметил Русской службе Би-би-си один из советников штаба Байдена, попросивший не называть его имени.

Наблюдатели, правда, отмечают, что ситуация 2020 года года принципиально отличается от 2016. Тогда Трамп, в соответствии со всеми прогнозами социологов, действительно проиграл по суммарному количеству голосов, отстав от Хиллари Клинтон почти на 3 млн.

Тем не менее, устройство американского избирательного законодательства позволило ему получить поддержку большинства в коллегии выборщиков. В результате выборов республиканцы также получили большинство в Конгрессе, одновременно сохранив контроль за Сенатом, так что в первые два года президентства Трампа у демократов не было почти никаких инструментов политического влияния.