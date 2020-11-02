Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Василиса Володина - известный российский астропсихолог и телеведущая. Ее советы помогают представителям всех знаков Зодиака становиться лучше и успешнее, каким бы ни было настроение звезд и планет.
Первая полноценная неделя ноября окажется благоприятной для большинства знаков зодиакального круга. Астролог советует сделать уборку и навести порядок в доме. Это очень важно, поскольку в благоприятном состоянии родные стены помогают быстрее восстанавливать силы и энергию, а тогда любые проблемы будут нипочем.
Овен
Овнам необходимо привести дом в надлежащее состояние, чтобы не перегорать. Дело в том, что эти люди могут очень сильно уставать на работе. Полезным для них станет общение с близкими людьми.
В конце недели Овны смело могут тратить деньги на себя.
Телец
Путешествия, смена обстановки и переезды очень благоприятно воздействуют на энергетику человека. Тельцам на этой неделе это понадобится для того, чтобы быть на шаг впереди своих врагов и недоброжелателей, а также демонстрировать повышенную продуктивность.
Нельзя сидеть на месте в прямом и переносном смысле. Нужно двигаться, отправляться в командировки.
Можно навестить близких или дальних родственников, проживающих в другом городе.
Близнецы
Близнецам на этой неделе желательно следить за тем, что и как они говорят, ведь слова влияют на карму, здоровье и финансовую удачу. Очень важно больше говорить и думать позитивно и в целом быть более оптимистичными. Начнется неделя очень удачно, но с течением времени энергия планет и звезд будет убывать. В субботу и воскресенье Близнецам лучше полностью абстрагироваться от дел и как следует отдохнуть. При желании на выходных можно будет пообщаться в социальных сетях или совершить важные покупки в интернете.
Рак
Для Раков настает благоприятное время - у них будет много новых возможностей в сфере финансов и работы. Это значит, что
Можно попробовать себя в чем-то новом. При этом астролог не советует Ракам полагаться на советы и помощь окружающих. Нужно доверять интуиции.
Лев
У Львов на этой неделе будет возможность изменить свою жизнь к лучшему, но для этого придется больше трудиться. Самое главное - начинать каждый день с любовью к себе и к окружающим. Также звезды хотят видеть в людях этого знака Зодиака миротворцев, которые не сеют хаос вокруг себя, а помогают окружающим идти на примирение и формировать дружбу.
Дева
Порой сказать себе "стоп" и отдохнуть очень полезно для энергетики и удачи. На этой неделе можно брать внеплановый отпуск. Главное, чтобы он не мешал достижению целей и чтобы начальство или партнеры по бизнесу не были против. Нужно как следует отдохнуть и сменить обстановку - отправиться в другой город, страну. Если Девы чувствуют, что начинают перегорать, им стоит на время забыть о проблемах и заботах. Это наилучшее время для единения с природой, дальних поездок.
Весы
У Весов ожидается очень благоприятная неделя для любовных приключений. Всем, кто пока одинок, можно ходить на свидания и начинать кратковременные романы.
Всем Весам, которые уже состоят в отношениях, можно сделать небольшую паузу либо, наоборот, провести выходные вместе. Главное сейчас - бороться с худшими чертами своего характера, чтобы не обижать близких.
Скорпион
Неделя подходит этим людям для избавления от вредных привычек. Звезды и планеты помогут Скорпионам стать лучшей версией себя, победить хандру и апатию, обрести уверенность и мотивацию. Можно смело начинать новые дела, избавляться от старых вещей. В общении с окружающими стоит почаще проявлять сдержанность и осторожность. Большая удача ждет Скорпионов, которые находятся в отношениях.
Стрелец
Для Стрельцов эта неделя станет временем больших финансовых побед и приятных моментов в любви.
Ночные светила помогут Стрельцам отделить важное от напускного, набраться сил для новых свершений и выйти за границы зоны комфорта.
Козерог
Козерогам, по словам астролога, звезды на этой неделе подарят большую удачу во всех сферах жизни. Чтобы желания чаще сбывались, их нужно уметь правильно формулировать. Также Козерогам понадобится больше оптимизма и жизнелюбия. В общении с неприятными людьми нельзя терять самообладание. Если произойдет что-то непредвиденное, людям этого знака следует оставаться спокойными и собранными. На этой неделе не стоит рисковать и принимать решения на горячую голову, предупреждает Василиса Володина.
Водолей
У Водолеев начинается очень продуктивный период. Нужно работать как можно больше, но не переутомляться и не перегорать. Стоит соблюдать режим, чтобы поддерживать энергетику, лучше вставать раньше по утрам. Это идеальное время для совершения важных покупок, начала новых дел.
Рыбы
Это прекрасное время для начала новых отношений или завершения старых и давно себя изживших. Пришла пора сделать решающий выбор. Большая удача ждет Рыб в финансовой сфере, но понедельник и вторник все равно могут оказаться непростыми днями, прудупреждает Василиса Володина. Рыбам можно заключать сделки, менять работу, совершать дорогостоящие покупки. Можно обновить гардероб, чтобы повысить уверенность в себе и стать успешнее в любовной сфере.