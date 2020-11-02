Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Первая полноценная неделя ноября окажется благоприятной для большинства знаков зодиакального круга. Астролог советует сделать уборку и навести порядок в доме. Это очень важно, поскольку в благоприятном состоянии родные стены помогают быстрее восстанавливать силы и энергию, а тогда любые проблемы будут нипочем.

Овен

Овнам необходимо привести дом в надлежащее состояние, чтобы не перегорать. Дело в том, что эти люди могут очень сильно уставать на работе. Полезным для них станет общение с близкими людьми.

В конце недели Овны смело могут тратить деньги на себя.

В пятницу им хорошо будет развлечься с коллегами или друзьями, а на выходных - обновить гардероб, купить что-то для дома.

Телец

Путешествия, смена обстановки и переезды очень благоприятно воздействуют на энергетику человека. Тельцам на этой неделе это понадобится для того, чтобы быть на шаг впереди своих врагов и недоброжелателей, а также демонстрировать повышенную продуктивность.

Нельзя сидеть на месте в прямом и переносном смысле. Нужно двигаться, отправляться в командировки.

Можно навестить близких или дальних родственников, проживающих в другом городе.

Близнецы

Близнецам на этой неделе желательно следить за тем, что и как они говорят, ведь слова влияют на карму, здоровье и финансовую удачу. Очень важно больше говорить и думать позитивно и в целом быть более оптимистичными. Начнется неделя очень удачно, но с течением времени энергия планет и звезд будет убывать. В субботу и воскресенье Близнецам лучше полностью абстрагироваться от дел и как следует отдохнуть. При желании на выходных можно будет пообщаться в социальных сетях или совершить важные покупки в интернете.

Рак

Для Раков настает благоприятное время - у них будет много новых возможностей в сфере финансов и работы. Это значит, что

сидеть без дела этим людям сейчас противопоказано. Нужно действовать и цепляться за любые возможности.

Можно попробовать себя в чем-то новом. При этом астролог не советует Ракам полагаться на советы и помощь окружающих. Нужно доверять интуиции.

Лев

У Львов на этой неделе будет возможность изменить свою жизнь к лучшему, но для этого придется больше трудиться. Самое главное - начинать каждый день с любовью к себе и к окружающим. Также звезды хотят видеть в людях этого знака Зодиака миротворцев, которые не сеют хаос вокруг себя, а помогают окружающим идти на примирение и формировать дружбу.

Добрые поступки помогут Львам очистить карму и стать успешнее в жизни, но не сейчас, а в обозримом будущем.

Дева