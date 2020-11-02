За прошедшие сутки выявлено 132 новых случая Covid-19; три человека умерли

Умерли три инфицированных Covid-19 человека: двое в возрастной группе от 70 до 75 лет, один - от 60 до 65.

За прошедшие сутки сделано 2258 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 5,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6268 человек, 1406 выздоровели.

За минувшие сутки в стационары доставлены 28 больных Covid-19 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Теперь в больницах находятся 237 пациентов с новым коронавирусом, у 222 из них заболевание средней тяжести, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.