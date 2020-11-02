Эдвард Сноуден впервые станет отцом

Танцовщица Линдси Миллс и Эдвард Сноуден встречаются около 15 лет. Теперь близкие объявили миру о скором пополнении семьи.

Миллс в своем Instagram-аккаунте опубликовала фото, на котором Эдвард целует ее в живот.

"Наша лучшая совместная работа скоро увидит свет", - поделилась эмоциями будущая мама.

Сноуден написал, что благодаря жене верит в счастливую жизнь. "Ты помогла мне поверить в счастливый конец. Я люблю тебя, дорогая", - написал бывший агент АНБ.

Напоминаем, что Линдси и Эдвард живут в России, ведь возвращение бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ в США грозит ему лишением свободы на срок до 30 лет.

После объявления Эдварда в розыск Линдси следует за ним повсюду. В 2013 году пара жила на Гавайях, но тогда Эдвард обнародовал секретную информацию. После этого они переехали в Гонконг. У американца теперь есть неограниченный вид на жительство в России, хоть ему и пришлось долгое время проживать в транзитной зоне аэропорта, прежде чем власти приняли решение. Линдси переехала к нему.

Ранее депутаты Норвежского парламента номинировали Эдварда на Нобелевскую премию мира. Они утверждали, что действия Сноудена способствовали установлению более стабильного мирового порядка.