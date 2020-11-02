Пн, 2.11.2020
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Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
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  • Covid-19: в школах Риги теперь можно анонимно сообщать о несоблюдении эпидемиологических требований

Covid-19: в школах Риги теперь можно анонимно сообщать о несоблюдении эпидемиологических требований

ФОТО: AFP / Scanpix

С сегодняшнего дня, 2 ноября, в Риге доступен телефон и электронная почта для анонимных сообщений о ситуации в связи с Covid -19 в учебных заведениях столицы.

Как ранее заявил директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш, создан еще один инструмент для обеспечения соблюдения эпидемиологических требований и сокращения распространения Covid-19.

Позвонив по телефону клиентской службы департамента 67026816 или написав на электронную почту covidiksd@riga.lv, жители могут оставить анонимное сообщение о несоблюдении эпидемиологических требований, установленных в связи с распространением вируса Covid-19, в образовательных учреждениях Риги.

Родители, педагоги или технический персонал могут оставить подобное анонимное сообщение в любое время суток. Полученную информацию департамент обобщит, оценит и предпримет необходимые действия, при необходимости проконсультировавшись также с Центром профилактики и контроля заболеваний.

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