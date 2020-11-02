Covid-19: в школах Риги теперь можно анонимно сообщать о несоблюдении эпидемиологических требований

Как ранее заявил директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш, создан еще один инструмент для обеспечения соблюдения эпидемиологических требований и сокращения распространения Covid-19.

Позвонив по телефону клиентской службы департамента 67026816 или написав на электронную почту covidiksd@riga.lv, жители могут оставить анонимное сообщение о несоблюдении эпидемиологических требований, установленных в связи с распространением вируса Covid-19, в образовательных учреждениях Риги.