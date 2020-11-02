Третья категория риска: Минздрав уверяет, что нагрузка больниц больными Covid-19 не превышает 80%

Пока сложно сказать, сколько процентов доступных коек заняты, потому что это зависит от того, в какой мере будут ограничены плановые услуги. Этот вопрос планируется обсудить на совещании Государственной оперативной медицинской комиссии в понедельник.

На вопрос о ранее упомянутых 250 койко-местах Шнейдерс ответил, что это лишь первоначальное количество, которого можно достичь, не сокращая другие услуги. Он также напомнил, что региональные и университетские больницы должны держать резерв в 15% койко-мест, чтобы принять неотложных пациентов с другими заболеваниями.