Пн, 2.11.2020
В тех странах, где масонство наиболее открыто - там оно скучнее всего. Сегодня масонство в Америке и в Англии больше похоже на клуб для пенсионеров, которые увлекаются историей. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге

На выборах президента в Молдове лидирует прозападный кандидат, но будет второй тур

ФОТО: EPA/Scanpix

На президентских выборах в Молдове в воскресенье, 1 ноября, больше всего голосов получила прозападный кандидат Майя Санду, следует из результатов подсчета почти всех бюллетеней.

После подсчета 99,58% голосов Санду набрала 35,94% голосов, а нынешний глава государства Игорь Додон - 32,75, сообщила избирательная комиссия.

Наряду с обоими фаворитами на выборах баллотировалось еще шесть кандидатов.

На выборах проголосовало около 43% избирателей.

Второй тур выборов назначен на 15 ноября, когда за должность президента будут бороться Додон и Санду.

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