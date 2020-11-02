На выборах президента в Молдове лидирует прозападный кандидат, но будет второй тур

На президентских выборах в Молдове в воскресенье, 1 ноября, больше всего голосов получила прозападный кандидат Майя Санду, следует из результатов подсчета почти всех бюллетеней.
После подсчета 99,58% голосов Санду набрала 35,94% голосов, а нынешний глава государства Игорь Додон - 32,75, сообщила избирательная комиссия.
Наряду с обоими фаворитами на выборах баллотировалось еще шесть кандидатов.
На выборах проголосовало около 43% избирателей.
Второй тур выборов назначен на 15 ноября, когда за должность президента будут бороться Додон и Санду.