Covid-19: Австрия вводит частичный карантин

Ночной комендантский час будет введен с 20:00 до 6:00, и это ограничение должно будет заново подтверждаться парламентом каждые десять дней.

Новые правила предусматривают закрытие учреждений культуры и развлекательных заведений и запрещают все мероприятия, кроме похорон. Также будут закрыты рестораны и отели.

Болельщикам не разрешат посещать спортивные мероприятия, а любительские виды спорта будут допускаться только на улице. Контактные виды спорта запрещены.

Торговые точки и точки обслуживания останутся открытыми.

Большинство школ останутся открытыми, но старшеклассники и студенты будут обучаться дистанционно.

Новые ограничения будут действовать до 30 ноября.