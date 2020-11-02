Пн, 2.11.2020
Самая страшная кукла - это кукла с пустым лицом - мы проецируем на нее все свои страхи. Масонство и есть такая кукла, потому что про него мало что известно. Таковой оно являлось со времен борьбы с реформацией, таким и остается по сей день. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге

Covid-19: Австрия вводит частичный карантин

ФОТО: AFP/SCANPIX

Парламент Австрии в воскресенье, 1 ноября, одобрил частичный карантин на четыре недели, начиная со вторника, 3 ноября.

Ночной комендантский час будет введен с 20:00 до 6:00, и это ограничение должно будет заново подтверждаться парламентом каждые десять дней.

Новые правила предусматривают закрытие учреждений культуры и развлекательных заведений и запрещают все мероприятия, кроме похорон. Также будут закрыты рестораны и отели.

Болельщикам не разрешат посещать спортивные мероприятия, а любительские виды спорта будут допускаться только на улице. Контактные виды спорта запрещены.

Торговые точки и точки обслуживания останутся открытыми.

Большинство школ останутся открытыми, но старшеклассники и студенты будут обучаться дистанционно.

Новые ограничения будут действовать до 30 ноября.

В Австрии за последние недели резко возросло количество инфицированных. В субботу Австрия сообщила о 5 349 новых случаях Covid-19 за последние сутки.

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