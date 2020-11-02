Covid-19: Австрия вводит частичный карантин

Парламент Австрии в воскресенье, 1 ноября, одобрил частичный карантин на четыре недели, начиная со вторника, 3 ноября.
Ночной комендантский час будет введен с 20:00 до 6:00, и это ограничение должно будет заново подтверждаться парламентом каждые десять дней.
Новые правила предусматривают закрытие учреждений культуры и развлекательных заведений и запрещают все мероприятия, кроме похорон. Также будут закрыты рестораны и отели.
Болельщикам не разрешат посещать спортивные мероприятия, а любительские виды спорта будут допускаться только на улице. Контактные виды спорта запрещены.
Торговые точки и точки обслуживания останутся открытыми.
Большинство школ останутся открытыми, но старшеклассники и студенты будут обучаться дистанционно.
Новые ограничения будут действовать до 30 ноября.
В Австрии за последние недели резко возросло количество инфицированных. В субботу Австрия сообщила о 5 349 новых случаях Covid-19 за последние сутки.