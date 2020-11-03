Фото ⟩ Быстрые и недорогие обновки для детской комнаты. Советы дизайнера

Дизайнер IKEA делится советами, как обновить детскую без больших вложений.

"Дети обожают все, что весело, интересно, интерактивно и образовательно. Они с увлечением вовлекаются во все занятия, поэтому, обставляя или обновляя детскую, я предлагаю всегда смотреть на комнату глазами ребенка - подумайте, что бы вы хотели видеть в своей комнате. Обычно для яркой и удобной детской не нужны какие-то грандиозные решения", - рассказывает Элина Гриезе, дизайнер IKEA.

ФОТО: Пресс-фото

Дети растут, и требования к комнате меняются, поэтому дизайнер делится простыми и доступными идеями для детской:

Изменить планировку - подумайте, как можно изменить планировку комнаты и разделить помещение на зоны для учебы, хобби, отдыха. Ведь пока ребенок отдыхает, важно сделать так, чтобы ему не нужно было думать о домашних заданиях, как и родители, должны отдыхать, даже если рабочая зона у них находится в спальне.

- подумайте, как можно изменить планировку комнаты и разделить помещение на зоны для учебы, хобби, отдыха. Ведь пока ребенок отдыхает, важно сделать так, чтобы ему не нужно было думать о домашних заданиях, как и родители, должны отдыхать, даже если рабочая зона у них находится в спальне. Личное пространство - если в комнате живут несколько детей, то важно создать пространство для каждого, обозначив эти зоны, например, разделив их полкой или гардиной. Даже полог над кроватью может создать ощущение личного пространства. Во избежание ссор и дележки комнату можно разделить по цветам не только на стенах, но и обозначая полки в шкафах своим цветом. Если в комнате есть место только для двухэтажной кровати, то важно постараться поставить для каждого свой письменный стол или место для личных занятий.

- если в комнате живут несколько детей, то важно создать пространство для каждого, обозначив эти зоны, например, разделив их полкой или гардиной. Даже полог над кроватью может создать ощущение личного пространства. Во избежание ссор и дележки комнату можно разделить по цветам не только на стенах, но и обозначая полки в шкафах своим цветом. Если в комнате есть место только для двухэтажной кровати, то важно постараться поставить для каждого свой письменный стол или место для личных занятий. Свободный стол - по словам дизайнера, у детей часто нет подходящего места для учебы, стол занят всевозможными вещами, и места для занятий попросту нет. Для того, чтобы освободить место на столе, дизайнер советует использовать пегборды на стенах с полочками, контейнерами и другими аксессуарами, чтобы сложить все вещи со стола. Закрытые шкафчики под столом отлично подойдут для хранения всех школьных материалов, а благодаря папкам и коробкам у каждого предмета может быть свое место.

ФОТО: Пресс-фото

Порядок в шкафах - вместительный шкаф станет настоящим спасением в детской, а специальные органайзеры всего за пару евро помогут содержать все в порядке. Дети растут, и к шкафу можно пристраивать новые полки, для детей старшего возраста уже можно использовать шкафы до потолка. Под кровать можно поставить специальные ящики, которые стоят всего пару евро, а хранение они расширяют весомо.

- вместительный шкаф станет настоящим спасением в детской, а специальные органайзеры всего за пару евро помогут содержать все в порядке. Дети растут, и к шкафу можно пристраивать новые полки, для детей старшего возраста уже можно использовать шкафы до потолка. Под кровать можно поставить специальные ящики, которые стоят всего пару евро, а хранение они расширяют весомо. Уют - с помощью текстиля можно запросто обновить стиль в комнате, а для детей с их быстро меняющимся вкусом текстиль поможет экономно изменить атмосферу в комнате. Дайте ребенку выбрать постельное белье по вкусу, пусть в комнате будут отражены характер и увлечения хозяина. Красивые гардины или жалюзи добавят уюта детской комнате.

- с помощью текстиля можно запросто обновить стиль в комнате, а для детей с их быстро меняющимся вкусом текстиль поможет экономно изменить атмосферу в комнате. Дайте ребенку выбрать постельное белье по вкусу, пусть в комнате будут отражены характер и увлечения хозяина. Красивые гардины или жалюзи добавят уюта детской комнате. Больше личного - комнату можно сделать более "своей" с помощью подобранного цвета стен. Если в комнате живут несколько детей, то часть стены можно выкрасить в любимый цвет каждого из детей. Покраска стен может стать семейной забавой в один из дождливых выходных. Развесьте на стенах их дипломы, на полке для картин, которая стоит всего пару евро, расставьте их шедевры, развесьте медали, и пусть ребенок чувствует, что это действительно его место.

- комнату можно сделать более "своей" с помощью подобранного цвета стен. Если в комнате живут несколько детей, то часть стены можно выкрасить в любимый цвет каждого из детей. Покраска стен может стать семейной забавой в один из дождливых выходных. Развесьте на стенах их дипломы, на полке для картин, которая стоит всего пару евро, расставьте их шедевры, развесьте медали, и пусть ребенок чувствует, что это действительно его место. Игрушки в порядке - всем родителям хорошо известно: где они - там дети, а где дети - там игрушки. Дети обожают быть рядом, когда родители готовят ужин или дорабатывают последний слайд презентации, а значит и все игрушки, и детали от конструктора будут прямо под ногами. Для таких ситуаций подойдут коробки на колесиках - такие коробки малыши смогут привезти в гостиную и убрать все игрушки, когда вечер подошел к концу.

ФОТО: Пресс-фото

Освещение - в дополнение к общему потолочному освещению важно поставить хорошую рабочую лампу на письменный стол для учебы и хобби. И не стоит забывать об атмосферном освещении - гирлянды или LED полоски, также можно воспользоваться лампочками с диммером, такой свет создает ощущение покоя и умиротворения перед сном. Для детских комнат советуем использовать крепкие светильники, которые протестированы для использования в комнатах для детей.

Если вы планируете большой ремонт в детской, дизайнер советует фокусироваться на минимализме и многофункциональности в мебели, которую не нужно менять, а можно видоизменять и дополнять. Не забывайте про эргономику: регулируемая длина кровати, высота стола и стула, легкие и практичные шкафчики, которые со временем можно дополнять.