Covid-19: Словакия за один день проверила половину населения

Это первый случай массового тестирования в стране размером со Словакию, сообщает The Guardian. Он направлен на обнаружение существующих инфекций, чтобы ограничить распространение болезни без введения строгих ограничений.

Из 2,58 миллиона человек, прошедших тестирование в субботу, 25 850 человек, или 1%, показали положительный результат. Зараженные люди помещены в карантин.

Словакия с населением в 5,5 миллиона человек стремится тестировать как можно больше людей. Исключение составляют дети до десяти лет.

В Словакии было создано около 5000 пунктов взятия анализов, в которых работали более 40 000 врачей и их помощников, в том числе солдаты, полицейские, административные работники и волонтеры.

Тестирование было бесплатным и добровольным, однако

правительство указало, что те, кто не примет участие в тестировании, будут подвергнуты ограничениям, таким как запрет на посещение работы. 22

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился за такое давление, но сказал, что просьба была обоснованной. "Свобода тесно связана с ответственностью по отношению к самым слабым из нас, онкологическим больным, пожилым людям, людям с другими заболеваниями", - сказал он на пресс-конференции.

ФОТО: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Словакия относительно быстро ввела ограничения весной, поэтому до осени число случаев заражения было низким. Однако в последние недели оно резко выросло, что вызывает опасения, что страну может постигнуть судьба Чешской Республики, в которой зарегистрировано самое большое количество смертей в Европе за двухнедельный период.

Стратегия словацкого правительства подверглась критике со стороны ряда экспертов. Некоторые говорят о бессмысленности разовой массовой проверки, в то время как другие указывают, что быстрые тесты, используемые в Словакии, менее точны, чем тесты PCR.

Второй этап массовых тестирований запланирован на эти выходные.

На сегодняшний день в Словакии зарегистрировано почти 60 000 случаев инфицирования Covid-19 и 219 случаев смерти.