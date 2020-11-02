Госполиция: "Мы не можем привлекать к ответственности за призывы не носить маски"

21 октября в передаче Rīta Panorāma премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что призывы не пользоваться масками граничат уже с вопросом национальной безопасности, однако правительство не обсуждало вопрос о том, как на это реагировать.

В Службе госбезопасности (VDD) агентству LЕТА пояснили, что VDD в соответствии со своей компетенцией оценивает происходящее в информационном пространстве, в том числе потоки дезинформации и фейковых новостей о пандемии Covid-19. С учетом своей специфики VDD не комментирует свои конкретные действия. В VDD также добавили, что вопросы соблюдения ограничений, связанных с пандемией, регулирует Госполиция.

В Госполиции сообщили, что ведется в том числе и мониторинг виртуальной среды. Законодательство не предусматривает возможности наказывать за призывы и выражение личного мнения о необходимости носить маски. Ответственность наступает лишь в случае грубого нарушения общественного спокойствия.