Пн, 2.11.2020
У нас вообще традиция в Даугавпилсе - журналисты и главные редакторы становятся помощниками депутатов или мэра. Притом считается, что это повод для гордости, хотя как по мне - затея сомнительная. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Госполиция: "Мы не можем привлекать к ответственности за призывы не носить маски"

ФОТО: AFP / Scanpix

Агентство LETA: в настоящее время в Латвии действующие нормы не предусматривают возможности привлечь к ответственности за неношение масок, признает Государственная полиция.

21 октября в передаче Rīta Panorāma премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что призывы не пользоваться масками граничат уже с вопросом национальной безопасности, однако правительство не обсуждало вопрос о том, как на это реагировать.

В Службе госбезопасности (VDD) агентству LЕТА пояснили, что VDD в соответствии со своей компетенцией оценивает происходящее в информационном пространстве, в том числе потоки дезинформации и фейковых новостей о пандемии Covid-19. С учетом своей специфики VDD не комментирует свои конкретные действия. В VDD также добавили, что вопросы соблюдения ограничений, связанных с пандемией, регулирует Госполиция.

В Госполиции сообщили, что ведется в том числе и мониторинг виртуальной среды. Законодательство не предусматривает возможности наказывать за призывы и выражение личного мнения о необходимости носить маски. Ответственность наступает лишь в случае грубого нарушения общественного спокойствия. 

Мандатная комиссия Сейма возбудила дело о нарушении против депутата Алдиса Гобземса в связи с призывами не носить маски.

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