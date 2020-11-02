Видео ⟩ Автор хита "Между нами 2 метра" выпустил новый клип про любовь и зомби

Съемки и подготовка длились несколько недель. По задумке необходимо было представить мир фантастических существ - зомби, которые могут любить. Клип следовало успеть доделать к Хэллоуину.

ФОТО: пресс-фото

"Поскольку я обожаю снимать тематические видео, я точно не мог упустить Хэллоуин. И вот абсолютно спонтанно в голову пришла идея трактовать эту песню через чувства зомби к человеку", - признается автор песни Алекс Лещинский.

Галерея: Съемки клипа "Синее пламя"

Он рассказал о своей задумке молодому режиссеру Элизабете Кузике. Вдохновившись историей Алекса, она написала сценарий.

В День всех святых молодая пара отправляется на закрытую вечеринку-концерт настоящих зомби. Монстры с интересом присматриваются и изучают новых гостей. Парень с девушкой еще не догадываются, что это не грим и их окружают настоящие чудовища.

Виталий Голованов и Маргарита Эмилия Фейгмане ФОТО: пресс-фото/Алекс Лещинский

На вечеринке выступает зомби-музыкант. Во время выступления он влюбляется в девушку и мечтает с ней познакомиться. Но при попытке преподнести даме подарок от чистого сердца зомби отвергают, а девушка с отвращением уходит.

"Чем закончится эта история? Могут ли человек и зомби быть друзьями? Сможет ли человек влюбиться в зомби? Догадается ли компания зомби, что перед ними человек, и как они себя поведут? Об этом и не только - в нашей новой работе под названием "Синее пламя", - говорит Алекс.

ФОТО: пресс-фото

Текст песни описывает настоящую, не выдуманную историю неразделенной любви, которую переживал на себе каждый из нас, а в данном случае - конкретно автор песни.

"В начале октября я сочинил балладу. Настоящую, искреннюю, о своих реальных переживаниях, чувствах и о том, как я с этим справляюсь. С другой стороны, композиция посвящается каждому, кому встречалась на пути неразделенная любовь, когда влюбляешься до глубины души в человека, а он тебя отвергает, потому что не подходишь по каким-то параметрам. К этому очень четко отсылает строчка "я хотел бы быть им"... Хотел бы быть тем, кто подходит твоим параметрам", - признается автор.

ФОТО: пресс-фото

Зомби-музыкант в его клипе смотрит на девушку и мечтает быть ее парнем, тем самым человеком, но в ответ получает лишь отвращение.

"Я мечтал создать именно такое ощущение в клипе, настроение такой вот тусовки, которое перекликается с грустной музыкой", - говорит Лещинский.

ФОТО: пресс-фото/Алекс Лещинский

Он не скрывает, что ему невероятно повезло с командой и актерами. Устрашающие образы в жизнь воплотила Катерина Штейнберга, а помещение клуба Melnā Piektdiena идеально подошло для этого.

ФОТО: пресс-фото

Над самим клипом работали выпускники Рижской высшей школы RISEBA: режиссер Элизабете Кузика, исполнительный продюсер Милана Ластовская, оператор Герман Петкевич и ассистент режиссера Герман Релиньш.

В главных ролях снялись сам Алекс Лещинский, видеоблогер Виталий Голованов и Маргарита Эмилия Фейгмане.