65 часов под завалами: трехлетняя девочка спасена после сильного землетрясения в Турции

Девочку зовут Элифа Перничек - она жива и здорова и находится в городе Измире. Турецкие власти заявили, что мать Элифы и двое других детей были спасены раньше, но еще один ребенок умер.

Еще один ребенок был спасен ранее - 14-летняя Идила Сирин была найдена через 58 часов после разрушительного землетрясения.

В пятницу, 30 октября, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой в 7 баллов. Его эпицентр находился на глубине десяти километров.

Землетрясение также ощущалось на одном из греческих островов, где два человека погибли под руинами здания. За землетрясением последовало еще 812 толчков.