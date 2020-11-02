65 часов под завалами: трехлетняя девочка спасена после сильного землетрясения в Турции

В Турции после разрушительного землетрясения под завалами в течение 65 часов оставалась трехлетняя девочка, которую спасателям удалось спасти утром 2 ноября, сообщает CNN.
Девочку зовут Элифа Перничек - она жива и здорова и находится в городе Измире. Турецкие власти заявили, что мать Элифы и двое других детей были спасены раньше, но еще один ребенок умер.
Еще один ребенок был спасен ранее - 14-летняя Идила Сирин была найдена через 58 часов после разрушительного землетрясения.
В пятницу, 30 октября, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой в 7 баллов. Его эпицентр находился на глубине десяти километров.
Землетрясение также ощущалось на одном из греческих островов, где два человека погибли под руинами здания. За землетрясением последовало еще 812 толчков.
Всего в результате землетрясения пострадали 962 человека, 743 из которых уже выписаны из больниц, еще 219 продолжают лечение. 79 человек погибли.