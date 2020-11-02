У работников МИД, которые были в контакте с министром из Словении, не выявлен Covid-19

У четырех работников Министерства иностранных дел (МИД) и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, которые контактировали с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, а также у ряда других сотрудников МИД, которые принимали участие в организации визита делегации из Словении, результаты теста на Covid-19 отрицательные, сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.