Пн, 2.11.2020
Самая страшная кукла - это кукла с пустым лицом - мы проецируем на нее все свои страхи. Масонство и есть такая кукла, потому что про него мало что известно. Таковой оно являлось со времен борьбы с реформацией, таким и остается по сей день. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге

У работников МИД, которые были в контакте с министром из Словении, не выявлен Covid-19

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

У четырех работников Министерства иностранных дел (МИД) и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, которые контактировали с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, а также у ряда других сотрудников МИД, которые принимали участие в организации визита делегации из Словении, результаты теста на Covid-19 отрицательные, сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

После визита в страны Балтии у министра иностранных дел Словении был обнаружен Covid-19. 21 октября Логар посетил Латвию, в ходе визита министр встретился с Ринкевичем.

Бекерис ранее отметил, что во время визита соблюдались строгие меры безопасности и никто из сотрудников МИД не вступал в контакт с членами словенской делегации без маски на расстоянии ближе двух метров и в течение более 15 минут.

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