Самому молодому пациенту Даугавпилсской больницы c Covid-19 - шесть лет

В настоящее время в Даугавпилсской больнице находятся 22 пациента с подтвержденным заболеванием Covid-19. Самому младшему пациенту шесть лет, самому старшему - 94 года, а средний возраст пациентов составляет 55-60 лет. У всех пациентов состояние средней тяжести.

По словам Гронской, чтобы сохранить 15% свободных койко-мест для оказания неотложной помощи, больница отслеживает статистику и работает над планом перепрофилирования. "Ведется сотрудничество с другими медицинскими учреждениями, чтобы при необходимости пациентов можно было направить в эти учреждения", - добавила она.

В настоящее время больница не планирует отказываться от оказания каких-либо услуг, они будут предоставляться до тех пор, пока для этого будут доступны человеческие ресурсы.

Как сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнайдерс, лечение пациентов с Covid-19 еще не достигло 80% вместимости больницы, и есть возможность увеличить количество коек для больных.

Пока невозможно сказать, какой процент от числа имеющихся коек занят, так как это будет зависеть от того, в какой степени будут ограничены другие виды несрочных плановых услуг,

пояснил представитель Министерства здравоохранения.

Отвечая на вопрос об упомянутых выше 250 койках, представитель министерства объяснил, что это только первоначальное количество, доступное без увеличения вместимости больниц, что можно было бы сделать за счет сокращения других запланированных услуг. Шнайдерс также напомнил, что региональные и университетские больницы должны будут иметь фонд из 15% бесплатных койко-мест, чтобы больница могла принимать новых пациентов неотложной помощи с любым заболеванием.

В плане, в котором объясняется введение ограничений на конкретные уровни заболеваемости, указаны три фактора, которые по отдельности или в сочетании с другими приводят к четвертой категории риска, или ситуации очень высокого риска.