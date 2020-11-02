Минздрав хочет выделить медикам миллион евро за сверхурочную работу во время пандемии

Этой суммой планируется компенсировать сверхурочную работу в период чрезвычайного положения, то есть с 1 марта по 9 июня этого года.

Из этой суммы 796 921 евро предлагается выделить Национальной службе здравоохранения, 331 647 евро - Службе неотложной медицинской помощи, 84 695 евро - Центру профилактики и контроля заболеваний и 32 808 евро - Министерству здравоохранения.