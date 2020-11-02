Минздрав хочет выделить медикам миллион евро за сверхурочную работу во время пандемии

Министерство здравоохранения предлагает выделить 1,24 млн евро на компенсации медикам за сверхурочную работу во время пандемии Covid-19, свидетельствует подготовленный министерством проект постановления, который будет рассмотрен правительством на внеочередном заседании во вторник, 3 ноября.
Этой суммой планируется компенсировать сверхурочную работу в период чрезвычайного положения, то есть с 1 марта по 9 июня этого года.
Из этой суммы 796 921 евро предлагается выделить Национальной службе здравоохранения, 331 647 евро - Службе неотложной медицинской помощи, 84 695 евро - Центру профилактики и контроля заболеваний и 32 808 евро - Министерству здравоохранения.
Как сообщалось, 27 октября правительство приняло решение до конца года выделить доплаты медикам, вовлеченным в борьбу с Covid-19.