Пн, 2.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
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Минздрав хочет выделить медикам миллион евро за сверхурочную работу во время пандемии

Врач. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Министерство здравоохранения предлагает выделить 1,24 млн евро на компенсации медикам за сверхурочную работу во время пандемии Covid-19, свидетельствует подготовленный министерством проект постановления, который будет рассмотрен правительством на внеочередном заседании во вторник, 3 ноября.

Этой суммой планируется компенсировать сверхурочную работу в период чрезвычайного положения, то есть с 1 марта по 9 июня этого года.

Из этой суммы 796 921 евро предлагается выделить Национальной службе здравоохранения, 331 647 евро - Службе неотложной медицинской помощи, 84 695 евро - Центру профилактики и контроля заболеваний и 32 808 евро - Министерству здравоохранения.

Как сообщалось, 27 октября правительство приняло решение до конца года выделить доплаты медикам, вовлеченным в борьбу с Covid-19.

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