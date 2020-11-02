За 2000 евро в средней школе Скрунды открыли кабинет на свежем воздухе

Самоуправление Скрундского края вместе со средней школой Скрунды в этом году в рамках мероприятия Meža dienas 2020 создали в средней школе Скрунды кабинет на открытом воздухе.

Рейне рассказала, что доска и скамейка были изготовлены на средства проекта Meža dienas 2020, а создание площади было выполнено на средства муниципалитета и средней школы. Классная комната на открытом воздухе будет использоваться в основном школьниками для изучения различных школьных предметов на свежем воздухе.