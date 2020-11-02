За 2000 евро в средней школе Скрунды открыли кабинет на свежем воздухе

SIA Taku meistars построило класс на открытом воздухе в средней школе Скрунды стоимостью 2 200 евро, сообщила координатор проектов самоуправления Скрундского края Виктория Рейне.
Самоуправление Скрундского края вместе со средней школой Скрунды в этом году в рамках мероприятия Meža dienas 2020 создали в средней школе Скрунды кабинет на открытом воздухе.
Рейне рассказала, что доска и скамейка были изготовлены на средства проекта Meža dienas 2020, а создание площади было выполнено на средства муниципалитета и средней школы. Классная комната на открытом воздухе будет использоваться в основном школьниками для изучения различных школьных предметов на свежем воздухе.
Как сообщалось, Союз самоуправлений Латвии (LPS) также в этом году в рамках Meža dienas 2020 реализует проект "Лесная промышленность: красивый ландшафт и лесное хозяйство для экономики". На Meža dienas 2020 латвийскому обществу предлагается обратить внимание на лесное хозяйство и ландшафт на территории, а также на необходимость озеленения, особенно на состояние парков, лесопарков, дендрологических насаждений и помочь решить их благоустройство.