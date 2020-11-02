Пассажиры Ryanair не получат компенсацию за перелеты в ноябре

Заявление было сделано в то время, когда британское правительство запретило все виды поездок, кроме самых срочных.

О’Лири отмечает, что если рейс состоится, но пассажир из-за ограничений не сможет на него попасть, компания не будет выплачивать компенсацию, вместо этого можно будет бесплатно перенести рейс.

Сообщается, что в четверг, 5 ноября, в Великобритании начнется режим карантина, в результате чего почти все туристические объекты будут закрыты. Ryanair заявила, что количество пассажиров упало на 80% во время весеннего карантина и ограничений.

Авиакомпания сообщила об убытках в размере 196,5 млн евро по сравнению с прибылью в 1,15 млрд евро в прошлом году.

"Ситуация определенно ухудшается, и это будет чрезвычайно сложный год для нашей авиакомпании", - сказал О'Лири.

Карантинный режим будет действовать с 5 ноября по 2 декабря. В случае если к тому времени эпидемиологическая ситуация не улучшится, ограничения будут продлены.

Отвечая на вопрос, что новые ограничения будут означать для пассажиров, О'Лири сказал, что "если рейс состоится, но пассажир не сможет лететь из-за ограничений, авиакомпания не будет выплачивать компенсацию".

"Наши клиенты могут изменить дату полета. Соответственно, если рейс забронирован на ноябрь, то они могут изменить дату полета на декабрь или январь. Однако компенсация за совершенные рейсы выплачиваться не будет", - сказал глава Ryanair.