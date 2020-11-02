Правительство закупит маски для лица и перчатки за полмиллиона евро

Центр получил заказ на закупку у ООО AMB Solutions 250 тыс. соответствующих стандарту AFNOR многоразовых гигиенических масок для 108 254 малообеспеченных лиц, что, согласно оценке рынка, проведенной Центром защиты прав потребителей, обойдется в 375 тыс. евро без налога на добавленную стоимость. Стоимость закупки может быть скорректирована во время переговоров.