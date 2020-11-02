Пн, 2.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Правительство закупит маски для лица и перчатки за полмиллиона евро

Маска. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

На прошлой неделе правительство поручило Государственному центру оборонно-военных объектов и закупок приобрести 250 тыс. масок для лица и 598 025 пар перчаток на сумму около полумиллиона евро.

Центр получил заказ на закупку у ООО AMB Solutions 250 тыс. соответствующих стандарту AFNOR многоразовых гигиенических масок для 108 254 малообеспеченных лиц, что, согласно оценке рынка, проведенной Центром защиты прав потребителей, обойдется в 375 тыс. евро без налога на добавленную стоимость. Стоимость закупки может быть скорректирована во время переговоров.

Центру также поручено приобрести одноразовые перчатки для обеспечения государственных резервов у торговцев Depo DIY, ООО Darba apgerbu serviss, ООО Kid-man Latvija, ООО Saules aptieka, ООО Brief. Всего планируется закупить по меньшей мере 598 025 пар перчаток на общую сумму 125 289 евро.

Расходы на приобретение гигиенических масок для лица и одноразовых перчаток будут покрыты из средств госбюджета для непредвиденных обстоятельств.

Правительство также поручило Центру защиты прав потребителей при необходимости оценить соответствие закупленных гигиенических масок для лица и одноразовых перчаток требованиям.

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