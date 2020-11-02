Правительство закупит маски для лица и перчатки за полмиллиона евро

На прошлой неделе правительство поручило Государственному центру оборонно-военных объектов и закупок приобрести 250 тыс. масок для лица и 598 025 пар перчаток на сумму около полумиллиона евро.
Центр получил заказ на закупку у ООО AMB Solutions 250 тыс. соответствующих стандарту AFNOR многоразовых гигиенических масок для 108 254 малообеспеченных лиц, что, согласно оценке рынка, проведенной Центром защиты прав потребителей, обойдется в 375 тыс. евро без налога на добавленную стоимость. Стоимость закупки может быть скорректирована во время переговоров.
Центру также поручено приобрести одноразовые перчатки для обеспечения государственных резервов у торговцев Depo DIY, ООО Darba apgerbu serviss, ООО Kid-man Latvija, ООО Saules aptieka, ООО Brief. Всего планируется закупить по меньшей мере 598 025 пар перчаток на общую сумму 125 289 евро.
Правительство также поручило Центру защиты прав потребителей при необходимости оценить соответствие закупленных гигиенических масок для лица и одноразовых перчаток требованиям.