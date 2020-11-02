Covid-19: Перевощиков рекомендует усилить ограничения

Эпидемиолог напомнил, что необходимость соблюдения мер безопасности постоянно подчеркивалась, жителей неоднократно призывали соблюдать дистанцию, требования гигиены и не ходить больными на работу, однако эксперты видят, что больные все равно не остаются дома.

Перевощиков подчеркнул, что вирус активно распространяется в рабочих коллективах, также часть людей заражается в общественных местах от неизвестных источников.

Эксперт SPKC сказал, что не уверен в том, что нынешние меры будут достаточно эффективны. По его словам, это связано с тем, что часть населения не стремится соблюдать меры предосторожности.

Перевощиков подчеркнул, что дальнейшее распространение болезни, которое наблюдается в соседних странах, недопустимо, при этом, по его мнению, нынешнее положение не свидетельствует о стабилизации ситуации.

Он также отметил, что невозможно даже определить, являются ли установленные ограничения достаточными, если часть людей их не соблюдает. По его словам, если бы меры безопасности соблюдались, как весной, у болезни не было бы шансов распространиться так быстро и неконтролируемо.