В Риге задержан 26-летний мужчина за покушение на убийство

Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали по указанному адресу, заметили возможного виновника возле подъезда жилого дома и задержали его.

Сотрудники полиции выяснили, что жительница Пурвциемса, 1986 года рождения, шла домой, когда на нее внезапно напал сосед 1994 года рождения, у которого в руке был нож.

Женщина скрылась в свою квартиру, но злоумышленник пошел за ней. Муж женщины в это время находился в квартире.

Агрессивный сосед с ножом напал на мужа женщины, поранив мужчине лицо. К счастью, пострадавшим каким-то образом удалось сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали агрессивного мужчину, а затем поместили его в одиночную камеру. Спустя несколько дней суд заключил мужчину под стражу.

Мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции и только месяц назад вышел из тюрьмы.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет.