В Риге задержан 26-летний мужчина за покушение на убийство

На прошлой неделе, 27 октября вечером, сотрудники Госполиции получили вызов из в многоквартирного дома в Риге, в Пурвциемсе, где в подъезде разгорелся конфликт между соседями, один из соседей в ходе ссоры применил нож.
Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали по указанному адресу, заметили возможного виновника возле подъезда жилого дома и задержали его.
Сотрудники полиции выяснили, что жительница Пурвциемса, 1986 года рождения, шла домой, когда на нее внезапно напал сосед 1994 года рождения, у которого в руке был нож.
Женщина скрылась в свою квартиру, но злоумышленник пошел за ней. Муж женщины в это время находился в квартире.
Агрессивный сосед с ножом напал на мужа женщины, поранив мужчине лицо. К счастью, пострадавшим каким-то образом удалось сообщить о случившемся в правоохранительные органы.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали агрессивного мужчину, а затем поместили его в одиночную камеру. Спустя несколько дней суд заключил мужчину под стражу.
Мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции и только месяц назад вышел из тюрьмы.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет.
По факту происшествия ведется расследование, и полиция разъясняет мотивы преступления.