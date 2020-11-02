Пн, 2.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Бывший игрок КХЛ получил четыре года колонии за мошенничество

Экс-хоккеист сборной России Игорь Мусатов осуждён за мошенничество с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов (686 тысяч евро). Об этом сообщает ТАСС.

ТАСС сообщает, что хоккеист, приговор которому вынес Пресненский суд Москвы, сядет в тюрьму на четыре года. 33-летний Мусатов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Мусатов был арестован осенью 2019 года. По версии следствия, хоккеист, действуя в составе организованной группы, обманул бизнесмена В.М. Абеляна, убедив того инвестировать 800 тысяч долларов в покупку криптовалюты. Получив деньги от предпринимателя, Мусатов с сообщниками скрылся.

Своей вины бывший хоккеист не признал.

Мусатов - воспитанник московского "Спартака". В КХЛ он провёл девять лет, в разные годы выступая за восемь клубов, последним из которых был братиславский "Слован".

В общей сложности в регулярных чемпионатах КХЛ Мусатов провёл 359 матчей и набрал в них 83 (45+38) очка. В составе молодёжной сборной России Мусатов становился серебряным призёром чемпионата мира в 2007 году.

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