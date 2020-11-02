Бывший игрок КХЛ получил четыре года колонии за мошенничество

ТАСС сообщает, что хоккеист, приговор которому вынес Пресненский суд Москвы, сядет в тюрьму на четыре года. 33-летний Мусатов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Мусатов был арестован осенью 2019 года. По версии следствия, хоккеист, действуя в составе организованной группы, обманул бизнесмена В.М. Абеляна, убедив того инвестировать 800 тысяч долларов в покупку криптовалюты. Получив деньги от предпринимателя, Мусатов с сообщниками скрылся.

Своей вины бывший хоккеист не признал.

Мусатов - воспитанник московского "Спартака". В КХЛ он провёл девять лет, в разные годы выступая за восемь клубов, последним из которых был братиславский "Слован".