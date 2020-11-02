Пн, 2.11.2020
У нас вообще традиция в Даугавпилсе - журналисты и главные редакторы становятся помощниками депутатов или мэра. Притом считается, что это повод для гордости, хотя как по мне - затея сомнительная. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Водителя, сбившего насмерть отца и дедушку мэра Риги, будут судить в следующем году

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Рижский окружной суд в Юрмале продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором водитель обвиняется в смертельном дтп, в результате которого погибли двое членов семьи мэра Риги Мартиньша Стакиса (AP) в следующем году, сообщила помощник председателя Рижского окружного суда Диана Вилховика.

Судебное заседание назначено на 14 января в 14.00.

Прокуратура ранее писала в сообщение прессе, что, согласно обвинению, 29 декабря 2018 года обвиняемый ехал на собственном автомобиле и, не соблюдая правил дорожного движения, сбил четырех пешеходов около остановки "Концертный зал Дзинтари".

Двое раненых скончались, еще двое получили тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести.

В прессе уже сообщалось, что жертвами стали отец и дедушка Мартиньша Стакиса.

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