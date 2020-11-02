Водителя, сбившего насмерть отца и дедушку мэра Риги, будут судить в следующем году

Рижский окружной суд в Юрмале продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором водитель обвиняется в смертельном дтп, в результате которого погибли двое членов семьи мэра Риги Мартиньша Стакиса (AP) в следующем году, сообщила помощник председателя Рижского окружного суда Диана Вилховика.