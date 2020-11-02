Водителя, сбившего насмерть отца и дедушку мэра Риги, будут судить в следующем году

Рижский окружной суд в Юрмале продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором водитель обвиняется в смертельном дтп, в результате которого погибли двое членов семьи мэра Риги Мартиньша Стакиса (AP) в следующем году, сообщила помощник председателя Рижского окружного суда Диана Вилховика.
Судебное заседание назначено на 14 января в 14.00.
Прокуратура ранее писала в сообщение прессе, что, согласно обвинению, 29 декабря 2018 года обвиняемый ехал на собственном автомобиле и, не соблюдая правил дорожного движения, сбил четырех пешеходов около остановки "Концертный зал Дзинтари".
Двое раненых скончались, еще двое получили тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести.
В прессе уже сообщалось, что жертвами стали отец и дедушка Мартиньша Стакиса.