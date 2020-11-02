Пн, 2.11.2020
В тех странах, где масонство наиболее открыто - там оно скучнее всего. Сегодня масонство в Америке и в Англии больше похоже на клуб для пенсионеров, которые увлекаются историей. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге

В пехотном училище в Алуксне 23 солдата заразились Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В пехотном училище Национальных вооруженных (NBS) сил в Алуксне 23 солдата заразились Covid-19, подтвердила LETA пресс-секретарь Министерства обороны Сандра Брале.

Она не прокомментировала то, являются ли заболевшие учениками или персоналом училища. Сейчас продолжается интенсивное тестирование персонала, в том числе гражданских работников.

"Национальные вооруженные силы очень серьезно относятся к мерам эпидемиологической безопасности, но обучение солдат продолжается, и такое количество случаев не повлияло на работу школы", - отметила Брале.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 132 новых случая "Covid-19", доля положительных результатов анализа составила 5,8%, скончались три человека.

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