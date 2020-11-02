В пехотном училище в Алуксне 23 солдата заразились Covid-19

Она не прокомментировала то, являются ли заболевшие учениками или персоналом училища. Сейчас продолжается интенсивное тестирование персонала, в том числе гражданских работников.

"Национальные вооруженные силы очень серьезно относятся к мерам эпидемиологической безопасности, но обучение солдат продолжается, и такое количество случаев не повлияло на работу школы", - отметила Брале.