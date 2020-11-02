За октябрь выявлено 185 нарушений мер эпидемиологической безопасности

93 дела были заведены в связи с несоблюдением самоизоляции, 43 - в связи с незаполнием электронной анкеты на сайте covidpass.lv, а 35 - в связи с продолжением работы культурных, спортивных и развлекательных заведений после разрешенного в правилах Кабинета министров времени.

В октябре Госполиция провела 4846 превентивных проверок с целью выявления возможных нарушений, в том числе 2842 проверки было проведено в местах общественного питания. Также полиция отреагировала на 24 вызова, связанные с несоблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Для проверки соблюдения самоизоляции людьми, которые в течение последних 10 дней приехали в Латвию из-за границы, полиция сделала 20 670 телефонных звонков, 2 637 выездов и отреагировала на 18 вызовов.

В информационной системе covidpass.lv на данный момент зарегистрировано 19 382 лица, которые должны соблюдать самоизоляцию, однако это число постоянно меняется.