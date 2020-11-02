На прошлой неделе совокупный показатель смертности от Covid-19 в Латвии был самым высоким с весны

Согласно международным стандартам, этот показатель измеряется на один миллион человек, и на прошлой неделе в Латвии он составлял 15,6. Весной в Латвии максимальный показатель смертности от Covid-19 составлял 5,9.

На прошлой неделе было проведено 34 156 тестов на Covid-19 или в среднем 4879 тестов каждый день, что на 3,4% больше, чем неделей ранее.

В то же время на прошлой неделе выявлено 1458 случаев Covid-19, что на 18,7% больше, чем неделей ранее. Доля положительных результатов теста на Covid-19 к общему количеству проведенных тестов на прошлой неделе увеличилась с 3,7% до 4,3%.

В международном масштабе эксперты пришли к выводу, что Латвия по-прежнему входит в число стран с самой низкой заболеваемостью Covid-19. "Несмотря на прирост, совокупный показатель за 14 дней составляет 140, что как минимум вдвое меньше, чем в среднем по ЕС. Среди стран Балтии мы находимся посередине", - сообщил представитель SPKC.

Согласно первоначальным опросам, 85% людей, у которых Covid-19 был выявлен на прошлой неделе, имели симптомы болезни, а 15% симптомов во время проведения опроса не имели. "Мы не можем утверждать, что симптомы не проявятся позже", - добавил Перевощиков.